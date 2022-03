Termiczne przekształcanie odpadów w Gliwicach - zapraszamy na spotkanie

Na 15 marca 2022 r. zaplanowano webinar poświęcony planom budowy Parku Zielonej Energii w Gliwicach, gdzie odpady komunalne będą przekształcane na energię elektryczną i ciepło. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców Gliwic i okolic.

Pierwsza taka inwestycja w Polsce

Wkrótce ruszy przetarg

Obiekt atrakcyjny społecznie

Planowana instalacja będzie miała 4 MW mocy elektrycznej i 21 MW mocy cieplnej.- Połowa ciepła produkowanego w Parku Zielonej Energii będzie pochodziła z odzysku ciepła i pracy pompy ciepła. To będzie pierwsza taka instalacja w Polsce, która będzie posiadała w części spalinowej dodatkowo pompę ciepła i farmę solarną produkującą ciepło. Te urządzenia będą połączone z akumulatorem ciepła. To podejście nowatorskie, dające korzyści w postaci wydajnej produkcji ciepła - wyjaśnia Krzysztof Szaliński.Instalacja kolektorów słonecznych produkujących ciepło będzie miała moc 13,5 MW i będzie największą tego typu inwestycją w Polsce. Powierzchnia instalacji to blisko 4 hektary.- Blok kogeneracyjny będzie uzupełniany przez farmę solarną. Gdy będzie nadwyżka produkcji ciepła to będzie ona kierowana do akumulatora ciepła - dodaje Krzysztof Szaliński.Zgodnie z planami PEC Gliwice, w 2023 r. ma zostać ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na budowę Parku Zielonej Energii. Harmonogram zakłada, że zakończenie budowy nastąpi pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r.Szacowany koszt inwestycji to ok. 320 mln zł. Trwa montaż finansowy, oprócz środków własnych planowane jest pozyskanie finansowania z PFR , NFOŚiGW, kredytów komercyjnych w wysokości do 25 proc.Ciekawostką jest, że Park Zielonej Energii nie będzie służył tylko do produkcji ciepła i energii elektrycznej.- Cała instalacja jest zaplanowana jako obiekt o dużej użyteczności dla mieszkańców Gliwic i regionu. Będzie tam komin o wysokości 50 metrów, gdzie będzie taras widokowy, na który będzie można wejść schodami lub wjechać windą. Będzie to najwyższy punkt widokowy w mieście - zapowiada Krzysztof Szaliński.Na parkingu będą ładowarki do samochodów elektrycznych udostępniane również dla mieszkańców Gliwic.Instalacja będzie także produkowała wodę w ilości do 30 tys. metrów sześć. rocznie, to ok. ok. 190 tys. wanien.Równolegle w planach jest również uzdatnianie wody deszczowej do parametrów wody pitnej, która będzie wykorzystywana dla celów spożywczych a także celów sanitarnych i utrzymania zieleni.- Mamy wsparcie Samorządu pozwalające na to, aby Park Zielonej Energii był ważnym obiektem na mapie Gliwic, nie tylko jako producent ciepła i energii, ale także jako atrakcja turystyczna, z której mogą korzystać mieszkańcy całego regionu - podsumowuje Krzysztof Szaliński.