Terminy dostaw zielonej energii zagrożone. Rząd chce podać rękę inwestorom

Organizacje branży OZE postulują wydłużenie – ze względu na epidemię koronawirusa zakłócającą łańcuchy dostaw – ustawowych terminów dostarczania (sprzedaży) pierwszej energii przez instalacje, które wygrały aukcje OZE. Za przekroczenie terminów grożą poważne sankcje. Rząd planuje wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i zmniejszyć ryzyko niedotrzymania kluczowych terminów.

Energia z poślizgiem

Siła wyższa, wyższe ryzyko

- Opóźnienia logistyczne w europejskim łańcuchu dostaw nakładają się na wcześniej obserwowane spowolnienie produkcji przemysłowej w Chinach. Dodatkowo, przy coraz większej liczbie osób objętych kwarantanną, liczymy się także z możliwością opóźnień w realizacji prac serwisowych i instalacyjnych. Dlatego polska branża wiatrowa, która po aukcjach w 2018 i 2019 r. realizuje największe w historii inwestycje w nowe moce OZE, jest zmuszona prosić o przesunięcie terminów ustawowych na dostarczenie pierwszej energii do sieci – tłumaczy Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan, informuje, że Konfederacja Lewiatan (Rada OZE i Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki - ZPPE) wnioskowała o wydłużenie terminów do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego w stosunku do wytwórców, którzy złożyli zwycięskie oferty w ramach aukcji przeprowadzonych w latach 2018 oraz 2019, a także w stosunku do wytwórców, którzy dopiero przystąpią do aukcji przeprowadzanych w przyszłości, o co najmniej 6 miesięcy.- Dokonanie sprzedaży energii po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego w obowiązujących terminach może okazać się trudne do wykonania, jeżeli nie niemożliwe ze strony dostawców technologii OZE. Przekroczenie aktualnie obowiązujących terminów wiąże się z restrykcyjnymi sankcjami, w tym z utratą wsparcia aukcyjnego - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak.Według Zawadzkiej-Stępniak na dzień 20 marca dostawcy, szczególnie w segmencie technologii wiatrowych, w wielu kontraktach zgłosili już możliwość wystąpienia opóźnień, powołując się na siłę wyższą z powodu ogłoszenia pandemii. Podobne ograniczenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego dotykają wykonawców robót geodezyjnych, budowlanych i innych usług wymagających przemieszczania i grupowania pracowników w rejonie wykonywania prac.Grzegorz Filipowicz z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wskazuje, że nowelizacja ustawy o OZE, która weszła w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r., wprowadziła m.in. nowe, dłuższe terminy na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej. Informuje, że nowe terminy dotyczą zasadniczo tylko instalacji OZE, które wygrały aukcje przeprowadzone po 29 sierpnia 2019 r.- Zatem instalacje fotowoltaiczne, które zwyciężyły w aukcjach przeprowadzonych w grudniu 2019 r., powinny rozpocząć wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji. Zwycięskie lądowe farmy wiatrowe powinny rozpocząć sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji - wylicza Filipowicz.W odniesieniu do instalacji OZE, które wygrały aukcje przeprowadzone w 2018 r., zostały utrzymane ówcześnie obowiązujące terminy na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, w tym m.in. 18 miesięcy dla instalacji PV oraz 30 miesięcy dla lądowych farm wiatrowych.– Zeszłoroczna nowelizacja ustawy OZE przewidziała również mechanizm przejściowy, pozwalający właścicielom instalacji, które zwyciężyły w aukcjach z 2018 roku, na skorzystanie z nowych wydłużonych terminów rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej - dodaje Filipowicz.Inwestorzy oceniają obecne terminy na sprzedaż pierwszej energii przez instalacji OZE za ryzykowne zarówno w odniesieniu do projektów, które wygrały aukcje w 2018 roku, jak i tych, które zwyciężyły w 2019 roku. Mają się czego obawiać.- W przypadku niedochowania terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej przez zwycięską instalację OZE konsekwencje prawne są identyczne dla projektów uczestniczących w aukcjach w 2018 r., jak i w 2019 r. Spóźniony projekt OZE traci prawo do korzystania z systemu rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, wytwórca nie może objąć spóźnionego projektu OZE ofertą w kolejnych organizowanych aukcjach przez okres 3 lat liczonych od dnia upływu terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, a kaucja dotycząca spóźnionego projektu OZE, która została uiszczona przez wytwórcę jako jeden z warunków uczestnictwa w aukcji, ulega przepadkowi na rzecz Prezesa URE - wylicza Grzegorz Filipowicz.Najpewniej branża OZE napotka na pozytywną reakcję rządu na postulat wydłużenia terminów na sprzedaż pierwszej energii z instalacji OZE. Patryk Figiel z kancelarii Linklaters mówi, że polski rząd przewiduje nowelizację specustawy dot. COVID-19, która ma także obejmować zmiany w ustawie o OZE.- Zgodnie z oczekiwaniami branży zmiany mają dotyczyć ustawowych terminów pierwszej sprzedaży energii elektrycznej przez instalacje, których projekty wygrały aukcje OZE w latach 2018-2019. W tym celu termin pierwszej sprzedaży energii elektrycznej mógłby zostać przedłużony przez Prezesa URE na wniosek producenta o maksymalnie 12 miesięcy. Aby skorzystać z takiego wydłużenia, właściwy wniosek musiałby wpłynąć do Prezesa URE co najmniej 30 dni przed upływem pierwotnego terminu na pierwszą sprzedaż energii, a stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 (ogłoszony w rozporządzeniu ministra właściwego ds. zdrowia) uzasadniałby powstałe opóźnienie np. wskutek opóźnionej dostawy komponentów instalacji - mówi Patryk Figiel.Jego zdaniem proponowane rozwiązanie jest dobre, ale ocenia, że problemem projektu nowelizacji, wynikającym z użytego w nim sformułowania, jest to, że przyczyny uzasadniające opóźnienie terminów pierwszej sprzedaży energii mogą nie obejmować zdarzeń, które wystąpiły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemią COVID-19 w Polsce, czyli przed 14 marca 2020 r. i takich, które nie są związane z sytuacją w Polsce.- Mamy jednak nadzieję, że autorzy projektu są świadomi, iż ryzyko opóźnień wynika z globalnego charakteru pandemii i globalnych łańcuchów dostaw, a nie tylko z sytuacji w Polsce. Liczymy, że obecne sformułowanie zostanie zmienione lub wykładnia tego przepisu w praktyce będzie na tyle szeroka, że obejmie też zdarzenia, które wystąpiły poza Polską - mówi Patryk Figiel.Propozycja rządu może znacznie zmniejszyć ryzyko inwestorów związane z opóźnieniami powstałymi po stronie dostawców i wykonawców.W 2018 roku aukcje OZE wygrały projekty o łącznej mocy zainstalowanej równej nieco ponad 1721 MW. Objęły energię z wiatraków o mocy ponad 1100 MW i z fotowoltaiki o mocy ponad 500 MW. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji z 2019 roku może powstać, jak szacował URE, ok. 2200 MW nowych mocy w technologii wiatrowej, ok. 900 MW w technologii PV oraz niecałe 20 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.