Termomodernizacja jedną z odpowiedzi na kryzys

Zazwyczaj mówiąc o transformacji energetycznej mówi się o nowych, odnawialnych źródłach energii. Rzadziej natomiast wspomina się o technologiach mających na celu jej oszczędzanie. Niesłusznie – wg. szacunków Komisji Europejskiej budynki przez cały ich cykl życia – od etapu powstawania, przez użytkowanie, renowacje, aż po zburzenie – odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Dlatego termomodernizacja jest niezbędna do tego, by skutecznie walczyć ze zmianami klimatu.

Rosnące stawki za węgiel, gaz ziemny oraz paliwo będące skutkiem sankcji nałożonych na Rosję wpływają na realizację Europejskiego Zielonego Ładu. Gdy dostawy, tych wciąż istotnych surowców, są zagrożone – wśród decydentów i opinii publicznej – pojawiają się głosy, że powinniśmy spowolnić lub wręcz zrezygnować z transformacji w zrównoważonym kierunku, na rzecz dobrze znanych rozwiązań wykorzystujących paliwa kopalne. Pomijając aspekt ekologiczny, zwolennicy emisyjnych technologii nie dostrzegają również tego, że dzisiejszy kryzys energetyczny jest oparty na węglowodorach, a odnawialne źródła energii są po prostu tańsze i przy coraz powszechniejszym wykorzystaniu będą jeszcze bardziej konkurencyjne cenowo. Przy czym nie do przecenienia jest fakt, że OZE nie wymagają transportu oceanicznego przez pół globu i raz zainstalowane moce wytwórcze są odporne na zaburzenia łańcuchów dostaw.

Dlatego w odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania należy inwestować w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Co ważne – już dziś mamy technologie niezbędne do skutecznej transformacji. Jedną z wysoce efektywnych technologii, jest termomodernizacja budynków.

Według szacunków około 70% budynków mieszkalnych w Polsce jest nieefektywnych energetycznie. Dlatego jednym z aspektów zielonej transformacji, którą Bank Ochrony Środowiska wspiera doradztwem i finansowaniem – zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych – jest właśnie termomodernizacja.

Podstawowym produktem BOŚ dla samorządów jest kredyt z premią na termomodernizację i remont. Samorządy mogą liczyć na kredytowanie całości kosztów takiej inwestycji, a okres kredytowania jest ustalany indywidualnie. To bardzo ważny aspekt współpracy banku z lokalnymi władzami, bo termomodernizacja nie wymaga zmian od strony energetycznej, a pozwala na realne korzyści – zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Co warto podkreślić – zwiększenie efektywności energetycznej budynków pozwala nie tylko na lepsze utrzymanie ciepła zimą, ale również na skuteczniejszą izolację latem, co skutecznie obniża temperaturę pomieszczeń. Takie inwestycje są również stosunkowo proste i szybkie do przeprowadzenia.

BOŚ uczestniczy również w porozumieniach na rzecz efektywności energetycznej. W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach programu ELENA Bank Ochrony Środowiska uzyskał grant na projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” o wartości 2,8 mln euro. BOŚ współpracując z EBI uzyskał również pożyczkę w wysokości 75 mln euro, z której środki są przeznaczone na projekty związane z efektywnością energetyczną budynków, ekologicznym transportem miejskim oraz wykorzystaniem OZE. To finansowanie, które zostanie również przeznaczone na wsparcie samorządów w zielonej transformacji. BOŚ za pomocą środków z grantu będzie finansować klientom, realizującym projekty związane z efektywnością energetyczną 90% kosztów dokumentacji technicznej.

Operacyjne uruchomienie usług doradczych finansowanych z programu ELENA jest planowane na wrzesień 2022 r. BOŚ już teraz zachęca samorządy do zawierania ramowych porozumień o współpracy z bankiem. Zwiększy to szansę samorządu na uzyskanie dotacji na przygotowanie dokumentacji technicznej już jesienią, kiedy większość samorządów będzie przygotowywała wnioski do programów unijnych perspektywy 2021-2027, Krajowego Planu Odbudowy, czy Programu Inwestycji Strategicznych, realizowanego przez BGK.

W obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej, nie czekając na zmiany klimatyczne, a już stojąc w ich obliczu nie możemy pozwolić sobie na krok wstecz w zielonej transformacji. Dlatego oprócz inwestycji w nowe, czyste źródła energii musimy również ograniczyć nasze zużycie surowców, a zatem i emisje. Termomodernizacja to nie tylko kolejny krok w kierunku zrównoważonej gospodarki, ale również oszczędność, która pozwoli nam na lepsze życie w naszych domach i mieszkaniach.