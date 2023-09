TGE blisko najwyższego poziomu obrotów na spotowym rynku prądu

Na TGE w sierpniu 2023 r. obroty na rynku spot energii elektrycznej wzrosły rok do roku o prawie 127 proc., z kolei na rynku terminowym były o blisko 25 proc. mniejsze niż przed rokiem.

Na prowadzonym przez TGE rynku terminowym energii elektrycznej średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2024 r. (BASE_Y-24) w sierpniu 2023 wyniosła 634,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 21,36 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2023.

Z kolei na prowadzonym przez TGE rynku terminowym gazu średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2024 roku (GAS_BASE_Y-24) w sierpniu 2023 wyniosła 260,79 zł/MWh, czyli o 10,19 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2023.

Natomiast w sierpniu 2023 średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych prowadzonym przez TGE wyniosła dla instrumentu PMOZE_A (zielone certyfikaty) 130,09 zł/MWh i jest to spadek o 38,28 zł/MWh względem lipca 2023.

Towarowa Giełda Energii ( TGE) podsumowała działalność w sierpniu 2023 roku.

W sierpniu 2023 obroty energią elektryczną większe o 7,7 proc. niż rok wcześniej

W sierpniu 2023 wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł prawie 12,64 TWh, co oznacza wzrost o 7,7 proc. w stosunku do sierpnia 2022.

W sierpniu 2023 obroty na rynku spot sięgając około 5,7 TWh wzrosły rok do roku o prawie 127 proc., a na rynku terminowym wynosząc blisko 7 TWh były o blisko 25 proc. mne4ijsze niż przed rokiem.

W sierpniu 2023 r. obroty na rynku spot energii elektrycznej osiągnęły drugi najwyższy poziom w historii TGE. Sięgając wspominanych już około 5,7 TWh, były tylko mniejsze niż w styczniu 2023 r., kiedy to wyniosły około 6,18 TWh.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w sierpniu 2023 na poziomie 517,07 zł/MWh i jest to spadek o 34,39 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) w sierpniu 2023 wyniosła 634,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 21,36 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2023.

Na rynku gazu ziemnego w sierpniu 2023 rok do roku obroty mniejsze o 2 proc.

Na rynku gazu ziemnego prowadzonego przez TGE zawarto w sierpniu 2023 r. transakcje o wolumenie około 7,67 TWh, co stanowi spadek rok do roku o 2 proc.

W sierpniu 2023 obroty na gazowym rynku spot sięgając prawie 0,7 TWh spadły rok do roku o 12 proc., a na rynku terminowym wynosząc blisko 7 TWh były o niespełna 1 proc. mniejsze niż przed rokiem.

W sierpniu 2023 średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) ukształtowała się na poziomie 175,89 zł/MWh i była o 25,77 zł/MWh wyższa niż w poprzednim miesiącu.

Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2024 roku (GAS_BASE_Y-24) w sierpniu 2023 wyniosła 260,79 zł/MWh, czyli o 10,19 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2023.

Ceny zielonych certyfikatów na sesjach Rynku Praw Majątkowych mniejsze niż w lipcu

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2023 r. na poziomie nieco ponad 1,1 TWh, co stanowi spadek rok do roku o 45,1 proc.

W sierpniu 2023 średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła dla instrumentu PMOZE_A (tzw. zielone certyfikaty) 130,09 zł/MWh i jest to spadek o 38,28 zł/MWh względem lipca 2023.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w sierpniu 2023 o 6,7 proc. rok do roku do poziomu 5 866 toe (tona oleju ekwiwalentnego - toe). Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F (tzw. białe certyfikaty) wyniosła 2 050,36 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 43,57 zł/toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE w sierpniu 2023 wyniosły ponad 4,27 TWh, co oznacza wzrost o 106,0 proc. rok do roku.

W sierpniu 2023 średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 17,03 zł/MWh i stanowi to wzrost o 4,58 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W sierpniu 2023 na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez TGE nie zawarto żadnej transakcji.