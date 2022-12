TGE po trudnym roku, a może przed jeszcze bardziej wymagającym

Przyszły rok może być najtrudniejszy w naszej historii, ponieważ ze względu na toczący się konflikt zderzymy się ze zjawiskami, których wcześniej nie doświadczaliśmy - mówi Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE).









Piotr Zawistowski, prezes TGE, wskazuje, że obserwowany w 2022 roku, w porównaniu do 2021, spadek obrotów prądem i gazem, to głównie efekt mniejszych obrotów na rynku terminowym.

- Spadek obrotów energią elektryczną i gazem na rynku terminowym w 2022 roku to, moim zdaniem, przede wszystkim skutek niepewności co do dostępności tych towarów, wysokości ich cen oraz ewentualnych interwencji i regulacji - dodaje.

Prezes TGE mówi też m.in. o cenach prądu i gazu na 2023 rok, spodziewanej sytuacji na giełdzie po zniesieniu obliga giełdowego na prąd, pozycji TGE na rynkach, na których w Polsce działają też inne giełdy.



- Z całą pewnością będziemy zmierzać do tego, żeby w 2023 roku utrzymać rentowność TGE na poziomie podobnym jak w 2022 roku. Aby tak się stało, konieczne jest podniesienie opłat transakcyjnych na rynkach prądu i gazu - wskazuje.

Nadszedł czas podsumowań 2022 roku. Na długo przed końcem tego roku widać było, że w porównaniu do 2021 roku na rynkach energii elektrycznej i gazu prowadzonych przez TGE obroty spadają. Jaka jest przyczyna tych spadków?

- Lata 2022 i 2021 to okresy nieporównywalne do siebie, ponieważ najkrócej mówiąc wojna za wschodnią granicą wyzwoliła szereg zjawisk, których nie było w 2021 roku. Przed jej wybuchem, ze względu na zachowania Gazpromu, pojawiały się już pytania o ceny gazu i energii elektrycznej, ale o dostępność surowców energetycznych obaw nie było. Przed rozpoczęciem 2022 roku nie wyobrażaliśmy też sobie, że dojdzie do tak daleko idących interwencji państw w rynek energii, w tym w ceny.

Generalnie obserwowany w tym roku, w porównaniu do poprzedniego, spadek obrotów energią elektryczną i gazem, to przede wszystkim efekt spadku obrotów na rynku terminowym, czyli sprzedaży produktów na kolejny rok, ponieważ to właśnie rynek terminowy decyduje o skali handlu. Natomiast spadek obrotów energią elektryczną i gazem na rynku terminowym w 2022 roku to, moim zdaniem, przede wszystkim skutek niepewności co do dostępności tych towarów, wysokości ich cen oraz ewentualnych interwencji i zmian w regulacjach. Takie warunki nie sprzyjają zawieraniu kontraktów długoterminowych.

Giełdowe obligo prądowe już zlikwidowane, gazowe ma zostać obniżone

W jakim stopniu spadek płynności rynków energii elektrycznej i gazu w 2022 roku to efekt zmian dotyczących tzw. obliga giełdowego i jaki jest obecnie stan formalny w tej kwestii?

- Trudno odseparować od siebie wpływ poszczególnych zjawisk na obroty giełdowe i wskazać skalę znaczenia jednego czy drugiego zjawiska. Niewątpliwie jednak kolejne zmiany regulacyjne, w tym dotyczące zniesienia obliga, jak w przypadku prądu, czy ograniczenia go, jak w przypadku gazu, z punktu widzenia uczestników rynku były kolejnymi elementami ryzyka ograniczającego głównie skłonność do zawierania kontraktów terminowych. Tak samo zadziałała tzw. ustawa o cenach maksymalnych.

Natomiast wracając do samego obliga giełdowego to w przypadku energii elektrycznej obowiązkowa sprzedaż prądu na giełdzie została już zniesiona, obliga już nie ma. W przypadku gazu, trwają jeszcze prace nad rozporządzeniem ministra klimatu, które obniża obligo gazowe na 2023 rok z obecnych 55 proc. do 30 proc. Obowiązek realizacji obliga gazowego spoczywa na firmach zajmujących się obrotem paliwami gazowymi.

Jaka jest skala spadku obrotów energią elektryczną i gazem w 2022 roku porównaniu do roku poprzedniego?

W pierwszych jedenastu miesiącach bieżącego roku obroty energią elektryczną na rynku spotowym wyniosły 29 TWh, a na rynku terminowym 101 TWh. W analogicznym okresie 2021 roku wysokość tych obrotów wynosiła odpowiednio 36 TWh i 189 TWh.

Natomiast obroty gazem w pierwszych jedenastu miesiącach 2022 roku wyniosły 20 TWh, a na rynku terminowym 104 TWh. W analogicznym okresie roku ubiegłego wysokość tych obrotów wynosiła odpowiednio blisko 29 TWh i 152 TWh.

A co się w istocie stało z cenami hurtowymi energii elektrycznej i gazu w kontraktach na 2023 rok w porównaniu do kontraktów na 2022 rok?

- W przypadku energii elektrycznej cena średnia ważona wolumenem transakcji w pierwszych 11 miesiącach roku 2022, dla instrumentu BASE z dostawą energii elektrycznej w roku następnym wyniosła 1 112,30 zł/MWh. W tym samym okresie roku 2021 cena analogicznego instrumentu wyniosła 360,81 zł/MWh.

Jeśli chodzi o gaz, cena średnia ważona wolumenem transakcji wyniosła w pierwszych 11 miesiącach roku 2022, dla instrumentu BASE z dostawą gazu w roku następnym 541,62 zł/MWh. W tym samym okresie roku 2021 cena analogicznego instrumentu wyniosła 155,24 zł/MWh.

Trudności związane z wojną na Ukrainie "przesłaniają wszystko"

Od dosyć dawna TGE nie jest już jedyną giełdą energii działającą w Polsce. Jaka jest teraz pozycja TGE na rynkach objętych konkurencją?

- Gdy na polski rynek weszły konkurencyjne giełdy (NEMO) jasne i normalne było, że będzie to oznaczało dla nas utratę części klientów. Należy wspomnieć, że jest tu mowa tylko o rynku spot energii elektrycznej.

Według naszych szacunków w zakresie wielkości obrotu na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej w Polsce jako TGE mamy około 80-proc. udział, a w tak samo liczonym Rynku Dnia Bieżącego nasz udział wynosi około 70 proc.

W trudnym dla energetyki 2022 roku doszło do niewypłacalności członków giełdy?

- W kwietniu 2022 był taki przypadek na rynku energii elektrycznej, a w 2021 roku chociaż też nie był łatwy takiej sytuacji na szczęście nie było. Przyjęty w GK TGE model zabezpieczeń wykonania transakcji w trudnej obecnie sytuacji funkcjonuje wydajnie.

Istotną rolę odegrało tu państwo. Zmienność cen to wzrost kosztów zabezpieczeń transakcji, a dzięki zmianom prawa możliwe stało się wnoszenie nawet do 90 proc. zabezpieczeń w innej formie niż środki pieniężne, czy gwarancje bankowe.

- Bez wątpienia 2022 rok nie jest łatwy, ale pewnie były też jakieś budujące zdarzenia inne niż na przykład zakończenie integracji europejskiego Rynku Dnia Bieżącego, czy nie?

- Zakończenie integracji europejskiego Rynku Dnia Bieżącego, która objęła 25 krajów, to jest sukces, ale tak naprawdę trudności związane z wojną przesłaniają wszystko.

Na dodatek nakłada się na to dyskusja na poziomie UE m.in. na temat tego czy obecny model rynku energii nie wymaga zmian, co też jest pewnym elementem ryzyka z punktu widzenia uczestników rynku energii.

Niedocenianym, ale jasnym punktem na mapie zdarzeń 2022 roku jest dla nas to, że wprowadzony w grupie TGE system zabezpieczeń transakcji i zarządzania ryzykiem rynku giełdowego po prostu dobrze działa.

Koniec obliga giełdowego na prąd to nie zakaz handlu na giełdzie

Zniesienie obliga giełdowego dla prądu nie oznacza zakazu handlu tym towarem na giełdzie. Jaka może być reakcja uczestników giełdy? Jakie obroty na rynkach prądu i gazu przewidujecie w 2023 roku?

- Oczywiście rozmawiamy z rynkiem, ale trudno obecnie na tej podstawie ocenić, co się stanie, bo pod dużym znakiem zapytania jest nadal to, jak wytwórcy energii i spółki obrotu podejdą w 2023 roku do handlu prądem w ogóle, a nie tylko na giełdzie.

Wiadomo, że część spółek obrotu ze względu na tzw. ustawę o cenach maksymalnych prowadzi analizy dotyczące opłacalności handlu prądem i zastanawia się nad kontynuacją tego biznesu w Polsce.