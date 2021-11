TGE podała szczegóły na temat rekordów na rynku gazu

W październiku 2021 obroty gazem ziemnym licząc rok do roku wzrosły o 11,3 proc., do poziomu 15 148 229 MWh. Tym samym obroty tym towarem od początku bieżącego roku przekroczyły 152 TWh, co już teraz, przy 151,1 TWh w roku 2020, oznacza najlepszy rok w historii obrotu gazem na TGE. Wolumen obrotu sesyjnego certyfikatami OZE osiągnął w październiku 2021 poziom 901 118 MWh, co stanowi najlepszy wynik w tym roku - poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE)

Energia elektryczna

Gaz ziemny

Prawa majątkowe