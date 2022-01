TGE podsumowała 2021 rok. Mocno zdrożały nie tylko prąd i gaz

Na TGE w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku spadły obroty energią elektryczną i tzw. zielonymi certyfikatami oraz tzw. białymi certyfikatami, a wzrosły obroty gazem i gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Licząc rok do roku wzrosły znacząco giełdowe ceny energii elektrycznej i gazu, ale także ceny tzw. zielonych certyfikatów i tzw. białych certyfikatów- wynika z danych przedstawionych przez Towarową Giełdę Energii ( TGE).

Gaz ziemny ze wzrostem obrotów, ceny niebiotyczne

Prawa majątkowe też znacznie zdrożały

Gwarancje pochodzenia energii z rekordem obrotów

W grudniu 2021 na rynku gazu ziemnego zawarto transakcje na 17 173 117 MWh. Oznacza to wzrost rok do roku o 17 proc.Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) wyniosła 534,65 zł/MWh i jest to wzrost o 131,13 zł/MWh względem listopada 2021 r.Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) w grudniu 2021 wyniosła 403,38 zł/MWh, czyli o 148,25 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie 2021.W całym 2021 roku obroty gazem ziemnym na TGE wyniosły 180 768 253 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. w stosunku do roku 2020 i zarazem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE.Rekordowe były w 2021 r. zarówno obroty na rynku spot (28 592 543 MWh i wzrost rok do rokuo 10,8 proc.), jak i na rynku terminowym (152 175 710 MWh, wzrost w stosunku do 2020 r.o 21,4 proc.).W 2021 obroty na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 21 821 444 MWh (wzrost rok do rokuo 9,5 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 6 771 099 MWh (wzrost rok do roku o 15,2 proc.), co przekłada się na rekordowe roczne wolumeny na obu tych rynkach.Średnioważona cena gazu na RDNiBg w 2021 roku wyniosła 226,29 zł/MWh, co oznacza wzrosto 169,15 zł/MWh względem roku 2020, czyli wzrost tej ceny o 296 proc.Z kolei na rynku terminowym gazu (RTPG) cena średnioważona kontraktu z dostawą gazu w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 176,34 zł/MWh, czyli o 107,19 zł/MWh wyższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-21 w roku 2020, co oznacza wzrost o 155 proc.W grudniu 2021 obroty prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły2 519 555 MWh, co licząc rok do roku stanowi spadek o 9,2 proc.Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) wyniosła dla instrumentu PMOZE_A ( tzw. zielone certyfikaty) 277,18 zł/MWh i oznacza to wzrosto 25,37 zł/MWh względem listopada 2021Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2021 r. o 22,7 proc. rok do roku, do poziomu 7 971 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła2 655,67 zł/toe – spadek względem listopada 2021 r. o 6,24 zł/toe.W całym 2021 roku łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł 25 916 723 MWh (spadek rok do roku o 4 proc.).W 2021 obroty samymi tzw. zielonymi certyfikatami ( instrument PMOZE_A) wyniosły 25 472 927 MWh vs 26 343 246 MWh w 2020 roku, co oznacza spadek o 3,3 proc.W 2021 cena średnioważona na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) wyniosładla instrumentu PMOZE_A (tzw. zielone certyfikaty) 191,87 zł/MWh, czyli o 53,65 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2020.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2021 wyniósł 107 995 toe, co oznacza spadek roku do roku o 43,5 proc. Natomiast jak podała TGE średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 375,08 zł/toe – o 550,28 zł/toe więcej niż w roku 2020.W 2021 roku obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w poziom 30 332 268 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia,a zarazem wzrost o 65,5 proc. w stosunku do roku 2020.W grudniu 2021 r. wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 3 513 280 MWh i jest to wzrost o 56,7 proc. rok do roku. W grudniu 2021 średnia ważona cena gwarancji wyniosła 2,58 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,35 zł/MWh w stosunku do listopada 2021.W 2021 roku na Giełdowym Rynku Rolnym zawarto transakcje dotyczące 4 750 ton zbóż (wzrosto 102,1 proc. rok do roku), z czego 4 725 ton dotyczyło pszenicy klasy B. W grudniu 2021 na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.