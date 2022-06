TGE podsumowała działalność w maju. Są wzrosty, ale i spadki

W maju 2022 roku wolumen obrotu sesyjnego prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie wyniósł 13 062 toe, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2020 roku.

Maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej.

Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh.

Był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku od września 2021 roku.



Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r. 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9 proc. w stosunku do maja 2021 r.

Wolumen obrotu na Rynku Dnia Bieżącego wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 1092,67 zł/MWh, co stanowi wzrost o 302,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2022 r. transakcje o wolumenie 12 220 004 MWh. Oznacza to spadek r/r o 16,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wyniosła 425,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 81,53 zł/MWh względem kwietnia 2022 roku.

Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu ziemnego (RTPG) cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 464,77 zł/MWh, czyli o 13,24 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych wyniósł w maju 2022 r. 3 166 455 MWh, co stanowi wzrost r/r o 15,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,27 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,50 zł/MWh względem kwietnia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w maju 2022 r. o 6,3 proc. rok do roku, do poziomu 13 262 toe, z czego aż 13 062 toe stanowił obrót sesyjny, osiągając wzrost r/r o 8,9 proc. i zarazem najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 243,64 zł/toe, co oznacza spadek względem kwietnia br. o 73,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 113 840 MWh, co stanowi wzrost o 44,2 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 4,38 zł/MWh

i jest to wzrost o 1,08 zł/MWh w stosunku do kwietnia 2022.

Towary rolno-spożywcze

W maju 2022 roku sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 650 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 824,19 zł/t.

