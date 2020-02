TGE podsumowała styczeń. Obroty wzrosły o 95,3 proc.

W styczniu bieżącego roku całkowity wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 14 030 959 MWh i był o 61,2 proc. wyższy niż w styczniu roku 2019. Natomiast na samym rynku terminowym prądu w minionym miesiącu obroty wyniosły 11 294 900 MWh, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 95,3 proc. – poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych- RPM) ) ukształtował się na poziomie 1 955 135 MWh (spadek o 17,4 proc. rok do roku). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 149,59 zł/MWh, co oznacza wzrost o 2,03 zł/MWh względem grudnia roku 2019.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł w styczniu 48 729 toe, co oznacza wzrost rok do roku o 124,7 proc. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 18 021 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 744,08 zł/toe. Jest to wzrost względem grudnia 2019 r. o 42,60 zł/toe i po raz kolejny najwyższa cena miesięczna w historii.Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE zmalał w styczniu o 13,2 proc. licząc rok do roku, do wolumenu 1 340 825 MWh. Średnia ważona cena wyniosła 0,92 zł/MWh, co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do grudnia 2019 r.Na koniec stycznia 2019 status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 stycznia 2020 r. członkami rejestru były 3892 podmioty. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 639 podmiotów.