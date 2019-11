TGE uruchamia dla Polski paneuropejski rynek handlu prądem

19 listopada 2019 Towarowa Giełda Energii uruchomiła transgraniczny rynek dnia bieżącego energii elektrycznej (Single Intra-Day Coupling - SIDC) w modelu XBID, który łączy krajowe Rynki Dnia Bieżącego Energii Elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy - poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).

- Europejskie regulacje zmieniają rzeczywistość krajowego rynku giełdowego. TGE dostosowuje się do nich, zapewniając uczestnikom rynku najwyższe standardy obrotu. Tak jest w przypadku Rynku Dnia Bieżącego, który staje się rynkiem europejskim. Giełda wzmacnia swoją pozycję, znajdując się w gronie największych europejskich operatorów rynku. Dzięki wejściu w nowy wymiar handlu, zwiększy się głębokość rynku, oferty członków TGE będą widoczne w całej Europie oraz nastąpi wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie dostępności do rynku hurtowego krajów ościennych - mówi Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych TGE.TGE jest zaangażowana w projekt Rynku Dnia Bieżącego w modelu XBID od początku jego istnienia, mimo, że jego uruchomienie odbyło się bez operacyjnego udziału polskiej giełdy. Formalne przystąpienie TGE do projektu nastąpiło po podpisaniu akcesji do dwóch umów rynku, w czerwcu i w lipcu 2018 roku.XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został uruchomiony w 2018 roku , jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG.