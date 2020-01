TGE: W 2019 roku historycznie największe obroty prądem i gazem

W 2019 roku wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 228 905 528 MWh, co oznaczało wzrost o 1,3 proc. w stosunku do roku 2018 i najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Natomiast wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w minionym roku 146 106 097 MWh, co oznaczało wzrost o 2 proc. w stosunku do roku 2018 i też najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE- poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).

Prawa majątkowe

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w grudniu 2019 roku wyniósł 14 806 172 MWh, co przekłada się na wzrost rok do roku o 28,8 proc. Na RTT wolumen obrotu wyniósł 11 897 255 MWh, a więc o 33,0 proc. więcej rok do roku . Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 2 908 917 MWh, a więc o 13,9 proc. wyższym niż w grudniu roku 2018.Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2019 roku 72,72 zł/MWh, co oznacza spadek o 33,30 zł/MWh względem roku 2018. Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej o 5,10 zł/MWh, do poziomu 70,16 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła w 2019 roku 89,91 zł/MWh, czyli o 16,37 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-19 w roku 2018. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-20 wyniosła 74,00 zł/MWh, a więc o 6,90 zł/MWh mniej niż w listopadzie, co jest najniższą wartością w całym 2019 r.Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w 2019 roku 43 896 220 MWh, z czego dla energii z OZE było to 25 923 678 MWh (w połowie roku zakończono obrót dla energii z kogeneracji). Oznacza to dla energii wytworzonej w OZE spadek obrotów w stosunku do roku 2018 o 15,8 proc.W grudniu wolumen ten wyniósł 2 722 177 MWh, a więc o 16,4 proc. więcej niż w grudniu roku 2018. Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych- RPM) ukształtował się w roku 2019 na poziomie 25 309 502 MWh (spadek o 15,8 proc. rok do roku ).Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2019 roku dla instrumentu PMOZE_A 132,19 zł/MWh, czyli o 28,37 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2018. W grudniu 2019 r. cena ta spadła względem listopada o 1,46 zł/MWh, do poziomu 147,56 zł/MWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2019 wyniósł 492 163 toe, co oznacza wzrost rok do roku o 49,1 proc. oraz najwyższą wartość w historii notowań. W grudniu 2019 r. wolumen obrotu zmalał rok do roku o 13,2 proc., do poziomu 26 493 toe. Wolumen obrotu samym instrumentem PMEF wyniósł w grudniu 12 712 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 701,48 zł/toe (wzrost względem listopada o 56,27 zł/toe i po raz kolejny najwyższa cena miesięczna w historii).