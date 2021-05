TGE: w kwietniu spadek obrotów prądem o 51,8 proc.

W kwietniu 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 giełdowe obroty energią elektryczną spadły o 51,8 proc., a obroty gazem o 37,2 proc. przy wzroście handlowanych wolumenów w transakcjach spotowych i głębokich spadkach w transakcjach terminowych - wynika z informacji podanych przez Towarową Giełdę Energii.

Prawa majątkowe

W kwietniu 2021 obroty prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły 1 959 233 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 11 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 148,97 zł/MWh i oznacza to wzrost o 1,41 zł/MWh względem marca 2021.Licząc rok do roku, obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w kwietniu o 25,1 proc., do poziomu 12 266 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F w kwietniu 2021 wyniosła 1 919,55 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca 2021 o 4,14 zł/toe).