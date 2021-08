TGE: w lipcu 2021 na RDN miesięczne ceny prądu i gazu najwyższe w historii

W lipcu 2021 średnia ważona wolumenem obrotu cena energii elektrycznej na RDN wyniosła 378 zł/MWh i była to najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Rekord padł też w gazie. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg w lipcu 2021 wyniosła 171,98 zł/MWh i była to również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku - wynika z informacji podanych przez Towarową Giełdę Energii ( TGE).

Gwarancje pochodzenia

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w lipcu 2021 wzrósł o 50,0 proc. licząc rok do roku osiągając poziom 9 936 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 297,29 zł/toe, co względem czerwca 2021 oznacza wzrost o 171,57 zł/toe.W lipcu 2021 obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 030 483 MWh, co licząc rok do roku stanowi wzrost o 2 proc. Średnia ważona cena tych gwarancji w lipcu 2021 wyniosła 1,46 zł/MWh i w stosunku do czerwca 2021 jest to wzrost o 0,02 zł/MWh.W lipcu 2021 na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.