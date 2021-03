TGE: w lutym spadek obrotów energią elektryczną o 27,1 proc.

W lutym 2021 wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł około 16,9 TWh, co oznacza spadek o 27,1 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Natomiast obroty gazem na TGE wyniosły w lutym 2021 prawie 11,7 TWh co licząc rok do roku oznacza spadek o 16,3 proc.- poinformowała TGE.

Prawa majątkowe

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) w lutym 2021 wyniosła 94,42 zł/MWh i jest to spadek o 7,79 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca.Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) w lutym 2021 wyniosła 87,61 zł/MWh, czyli o 2,92 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2021 r.W lutym 2021 wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 723 634 MWh, co licząc rok do roku stanowi wzrost o 13,4 proc.Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,25 zł/MWh i oznacza to spadek o 0,03 zł/MWh względem stycznia 2021.Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w lutym 2021 zmalał o 48,5 proc. licząc rok do roku, do poziomu 8 602 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 897,91 zł/toe, co oznacza spadek względem stycznia 2021 o 39,27 zł/toe.W lutym 2021 obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 980 233 MWh, co stanowi wzrost o 21,9 proc. rok do roku. Średnia ważona cena wyniosła 1,21 zł/MWh i jest to wzrost o 0,47 zł/MWh w stosunku do stycznia 2021.