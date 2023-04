TGE: w marcu rekordowe obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej

Towarowa Giełda Energii zanotowała w marcu rekord obrotów gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej, wytworzonej w OZE. Według informacji TGE, spadły ceny energii elektrycznej i gazu.

Jak poinformowała w środę giełda, obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły 5,869 TWh, co stanowi wzrost o 18,7 proc. względem marca 2022 r. oraz o 11,1 proc. względem grudnia 2022 r., kiedy odnotowano poprzedni rekord miesięcznych obrotów tymi gwarancjami na poziomie 5,283 TWh. Średnia ważona cena gwarancji wyniosła 11 zł za MWh, o prawie 3 zł za MWh mniej niż w lutym.

Obroty energią elektryczną spadły o 7,7 proc. w stosunku do marca 2022 r., do poziomu niecałych 13 TWh, spadły także ceny energii elektrycznej. Na Rynku Dnia Następnego średnia ważona wolumenem obrotu cena była w marcu na poziomie 577,87 zł za MWh, co oznacza spadek o prawie 100 zł za MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 wyniosła w marcu 738,65 zł za MWh, co stanowi spadek w stosunku do lutego o prawie 70 zł za MWh.

Na rynku gazu obroty wzrosły o 40 proc. w stosunku do marca 2022 r., do 14,280 TWh. Na rynku spot średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku spot byłą spadła w stosunku do lutego o prawie 60 zł za MWh i wyniosła 225,41 zł za MWh. Na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 wyniosła w marcu 266,72 zł za MWh, czyli o niemal 50 zł mniej niż w lutym.