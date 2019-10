TGE: we wrześniu obroty prądem i gazem w dół

We wrześniu 2019 wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 26 524 207 MWh i był o 13,8 proc. niższy niż we wrześniu roku 2018. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu 2019 wyniósł 11 936 421 MWh, co przekłada się na spadek rok do roku o 38,5 proc. - poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).

We wrześniu 2019 średnia ważona cena kontraktu BASE na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 242,79 zł/MWh - o 23,43 zł/MWh niższym niż miesiąc wcześniej

Z kolei na RTT we wrześniu 2019 średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 272,12 zł/MWh, co oznacza spadek o 5,87 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w sierpniu.

Średnia ważona cena gazu na RDNiBg spadła we wrześniu 2019 do 50,81 zł/MWh, czyli o 0,02 zł/MWh względem sierpnia; na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2020 (GAS_BASE_Y-20) wyniosła 89,41 zł/MWh, a więc o 2,36 zł/MWh więcej niż w sierpniu.

Energia elektryczna

Gaz ziemny

Prawa majątkowe