Nowe instrumenty pozwolą rozszerzyć ofertę produktową TGE zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku, a także przyczynią się do zwiększenia efektywności zarządzania ich portfelem handlowym.

Szczyt przedwieczorny i szczyt wieczorny w odpowiedzi na oczekiwania rynku

Oczekiwania rynku stale ewoluują, zmienia się także profil zapotrzebowania, co wynika ze zwiększonego udziału generacji OZE i autoprodukcji (głównie prosumenckiej).

W tym kontekście dotychczasowa struktura produktów terminowych w podziale na produkty 24-godzinne BASE oraz 15-godzinny profil szczytowy PEAK wydaje się przyszłościowo niewystarczająca. Produkty terminowe, szczególnie w godzinach szczytowych, nie odpowiadają w pełni potrzebom wynikającym z generacji źródeł fotowoltaicznych, z drugiej strony istnieje silna presja, by zapobiegać ryzyku cenowemu w godzinach szczytu wieczornego oraz w sytuacji konieczności dynamicznego pokrycia potrzeb systemu przez źródła konwencjonalne.

W związku z powyższym Towarowa Giełda Energii (TGE), w porozumieniu z uczestnikami rynku, zdecydowała się na wdrożenie dwóch nowych instrumentów terminowych, które będą oferowane równolegle do produktów obecnie notowanych na platformie OTF, tj. BASE, PEAK oraz OFFPEAK.

Mowa o instrumentach: lowPeak (L-PEAK) - to 10-godzinny szczyt przedwieczorny dla dostawy w czasie od godz. 07.00 do 17.00 (godziny handlowe 8.00–17.00) oraz highPeak (H-PEAK) - to 5-godzinny szczyt wieczorny dla dostawy w czasie od godz. 17.00 do 22.00 (godziny handlowe 18.00–22.00).

Rozszerzenie oferty dla sektora OZE. Optymalizacja dla całej energetyki

Biorąc pod uwagę fakt, że oba instrumenty są przewidziane dla okresu dostawy tylko w dni robocze w ujęciu tygodniowym (w czterech seriach), miesięcznym oraz kwartalnym (w dwóch kolejnych seriach), notowanych przez cały rok, można śmiało powiedzieć, że lista dostępnych na rynku terminowym instrumentów rozszerzyła się de facto o sześć produktów instrumentu Peak.

- Wdrożenie nowych instrumentów wpisuje się zarówno w działania TGE związane z rozszerzeniem oferty dla sektora OZE, czego przykładem było uruchomienie w 2022 r. indeksów SPOT bazujących na profilach produkcji generacji wiatrowej oraz PV, jak i w optymalizację całego sektora elektroenergetycznego w obszarze handlu na rynku giełdowym. Nowe rozwiązania są także zgodne z projektowanymi zmianami zasad funkcjonowania rynku energii w Europie, wynikającymi z projektu Electricity Market Design i przebiegającej w Polsce dynamicznej transformacji sektora elektroenergetycznego - zapewnia Piotr Listwoń, wiceprezes TGE.

Zakłada się, że wprowadzone rozwiązania - lowPeak i highPeak - przyczynią się m.in. do: poprawy płynności grupy produktów terminowych w godzinach szczytowych, zmniejszenia kosztów i ryzyka zabezpieczenia pozycji kontraktowych (tzw. ryzyka bazy dla zmieniającego się dynamicznie profilu zapotrzebowania), wzrostu elastyczności narzędzi zabezpieczających i ograniczenia depozytu dla produktów o krótszym okresie dostawy, lepszej odpowiedzi generacji fotowoltaicznej przez produkty w godzinach szczytowych (L-PEAK), a także do pełniejszej informacji rynkowej w zakresie cen zmieniającego się profilu zapotrzebowania czy sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Nowe produkty zostały skonsultowane z Członkami Giełdy oraz z towarzystwami branżowymi zasiadającymi w Radzie Rynku przy TGE.

Towarowa Giełda Energii to spółka z grupy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. TGE powstała w grudniu 1999 r.