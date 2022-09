TGE wprowadza nowe zielone indeksy. Wzrasta przejrzystość rynku energii

Wprowadzane przez Towarową Giełdę Energii nowe zielone indeksy cenowe to produkty informacyjne. Zwiększają transparentność rynku energii, ale dopiero zaczynają karierę i pytaniem otwartym jest, czy będą wykorzystywane biznesowo. Jest sporo nadziei, ale i pewne wątpliwości.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wprowadzane przez TGE nowe miesięczne indeksy cenowe dla sektora OZE (TGeOnshorem i TGePVm) to produkty informacyjne, oparte na cenach zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.

- Nowe indeksy będą stanowić swoisty benchmark dla transakcji zawieranych na rynkach pozasesyjnych, w tym umów typu cPPA - ocenił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

- Tak jak w przypadku każdego nowego rozwiązania, tak naprawdę do czego te indeksy będą wykorzystywane, przekonamy się z czasem. Przekonamy się, obserwując praktyki uczestników rynku - stwierdził Maciej Małachowski z PwC Polska.

Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadza nowe cenowe indeksy miesięczne dla sektora OZE (TGeOnshorem i TGePVm), bazujące na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce.

Nowe indeksy cenowe OZE to produkty informacyjne, oparte na cenach zakupu/sprzedaży energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego, uwzględniające rozkład godzinowy produkcji energii elektrycznej w farmach wiatrowych i rozkład produkcji w źródłach fotowoltaicznych.

TGE wprowadza narzędzie, dzięki któremu możliwe jest porównywanie danych w czasie, uwzględniając specyfikę sektora OZE

- Rozwój OZE, w tym powstawanie wielkoskalowych farm wiatrowych na lądzie oraz na morzu i dużych instalacji fotowoltaicznych, powoduje, że coraz więcej podmiotów będzie zainteresowanych poszukiwaniem alternatywnych możliwości sprzedaży energii i tutaj ważną rolę będzie odgrywać TGE. Nowe indeksy będą stanowić swoisty benchmark dla transakcji zawieranych na rynkach pozasesyjnych, w tym umów typu cPPA - ocenił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Generalnie rzecz biorąc umowa Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) to długoterminowa umowa sprzedaży energii zawarta między odbiorcą energii i wytwórcą energii z OZE. Stosowane są bardzo różne formy tych umów, także z udziałem spółek obrotu.

- Obecnie publikowane przez TGE indeksy dzienne RDN utrzymują swoją wartość informacyjną, niemniej w kontekście dokonującej się transformacji energetycznej, a co za tym idzie, rosnącego udziału źródeł odnawialnych, w szczególności wiatrowych i fotowoltaicznych, należy szukać rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników rynku. Z tego powodu wprowadzamy narzędzie, dzięki któremu możliwe jest porównywanie danych w czasie, uwzględniając specyfikę sektora OZE - powiedział Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE.

Nowe indeksy cenowe OZE mają pomóc zrozumieć, jak poprawnie wyceniać energię produkowaną z farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej. Oparte są na standardowych, historycznych profilach produkcji farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które zgodnie z założeniami nie będą zbyt często aktualizowane.

- Jako giełda nie możemy sobie pozwolić na to, żeby takie indeksy podlegały korektom, więc chcemy stosować standardowe profile produkcji, a nie bazować na danych rzeczywistych, które z różnych przyczyn mogą się bardzo intensywnie zmieniać. Chodzi o to, żeby te indeksy były stabilne w czasie. Z towarzystwami branżowymi jesteśmy umówieni, że gdzieś w połowie przyszłego roku zweryfikujemy profile produkcji - wyjaśniał Grzegorz Żarski, doradca zarządu TGE.

Nowe biznesowe narzędzie ma pozwolić na dużo szybsze zawieranie transakcji"

TGE równolegle z nowymi indeksami OZE będzie publikowała indeksy miesięczne: TGeBASEm, odpowiadający średniej arytmetycznej ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych RDN, oraz TGeBASE_WAvg, odpowiadający średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu.

Nowe zielone cenowe indeksy TGE to, powtórzmy, produkty informacyjne, ale wg prezentowanych opinii o charakterze narzędziowym.

- Ten indeks przede wszystkim daje odniesienie dla szeroko rozumianego przemysłu, po ile firmy powinny nabywać energię elektryczną od farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. To jest biznesowe narzędzie, które pozwoli na dużo szybsze zawieranie transakcji, a tym samym na ich upowszechnienie - skomentował Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Irena Gajewska, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, nawiązując do genezy prac nad nowymi giełdowymi indeksami cenowymi OZE, wskazała, że ich celem było dostarczenie narzędzi, które będą wspierać rozwój OZE m.in. poprzez rozwój rynku umów cPPA, których przybywa, „ale nie przybywa tak wiele, jak byśmy chcieli”.

- Wiemy, że po stronie przemysłu jest duża determinacja, żeby swoją produkcję zazieleniać, bo przemawia za tym i cena energii, i konieczność zmniejszania śladu węglowego produkcji. Natomiast w rozmowach z przemysłem zawsze pojawiały się wątpliwości co do ceny- komentowała Irena Gajewska.

- Z mojej perspektywy wdrażane indeksy pozwalają na większe zrozumienie między wytwórcami i potencjalnymi odbiorcami, ponieważ dostarczają narzędzie, które pokazuje, jak w obecnej sytuacji rynkowej rynek wycenia energię z OZE. Mogą zatem być punktem wyjścia do ustalenia ceny w umowach między stronami - oceniła Iren Gajewska.

Tak naprawdę, do czego te indeksy będą wykorzystywane, przekonamy się z czasem

Maciej Małachowski z PwC Polska, zajmujący się problematyką obrotu hurtowego energią elektryczną, stwierdził, że dopiero z czasem przekonamy się, do czego nowe indeksy będą wykorzystywane.

- Tak jak w przypadku każdego nowego rozwiązania, tak naprawdę do czego te indeksy będą wykorzystywane, przekonamy się z czasem. Przekonamy się, obserwując praktyki uczestników rynku i to, do czego uczestnicy rynku hurtowego te indeksy będą wykorzystywać - stwierdził Maciej Małachowski.

Wskazał m.in., że nowe indeksy mogą być stosowane w umowach zakupu/sprzedaży energii elektrycznej w modelu cPPA, jako ceny odniesienia do zawieranych kontraktów.

- Z perspektywy konsumenta energii elektrycznej, który decyduje się posiadać tego typu długoterminową umowę, szczególnie w jej formie wirtualnej instrumentu finansowego, ważne jest, aby zapewnić temu konsumentowi transparentne zasady rozliczeń. I ten indeks właśnie na to pozwala, ponieważ bierze pod uwagę produkt wytwórczy danego źródła - komentował Maciej Małachowski.

- W związku z tym rozliczając się w oparciu o taki indeks, konsument nie musi na własną rękę sprawdzać, jakie były ceny energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby, nie musi odnosić tych cen do profilu wytwórczego swojego źródła, żeby sprawdzić, w oparciu o jaką cenę ma się rozliczać - mówił Maciej Małachowski.

Niemniej nowe indeksy dopiero właściwie startują i siłą rzeczy otwarte jest pytanie, czy będą wykorzystywane biznesowo.

- Z entuzjazmem przyjmuję głosy państwa ze stowarzyszeń branżowych, że jak najbardziej jest możliwość po stronie wytwórców wykorzystania tych indeksów. Natomiast nasze doświadczenie jest takie, że jednak wytwórcy nadal wolą patrzeć na swój własny prognozowany profil wytwarzania niż na jakiś model rynkowy, tzn. chcą zabezpieczyć swoje specyficzne ryzyko, a nie bazować na benchmarku rynkowym, który pewnie w większym stopniu odzwierciedla ich profil niż inne indeksy TGE, ale nadal to nie jest ich tylko jakiś modelowy profil rynku - mówił Maciej Małachowski.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę. Jerzy Dudala i Piotr Pyzik, człowiek, od którego wiele zależy tej zimy….