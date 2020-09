TGE: Wysokie obroty prądem na rynku spot

Sierpień 2020 r. był drugim w historii miesiącem co do wielkości obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

Jak podała giełda, w sierpniu po raz trzeci w tym roku obrót na Rynku Dnia Bieżącego przekroczył 200 GWh i wyniósł 222 GWh, co jest drugim najlepszym wynikiem miesięcznym w historii notowań na RDB.

Całkowity wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2020 r. 15,1 TWh, co oznacza spadek o 28,6 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r.

Na Rynku Dnia Następnego średnia ważona wolumenem obrotu cena ukształtowała się w sierpniu na poziomie 233,95 zł za MWh, co oznacza wzrost o prawie 12 zł w porównaniu do lipca.

Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 wyniosła w sierpniu 230,21 zł za MWh, co stanowi spadek o prawie 9,5 zł względem analogicznej ceny z lipca.

Na rynku gazu wolumen transakcji spadł o prawie 40 proc. w stosunku do lipca. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku spot wyniosła 39,09 zł za MWh, co oznacza wzrost o ponad 9 zł w stosunku do lipca.

Średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2021 wyniosła prawie 67 zł za MWh, czyli o ponad 1,5 zł więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu bieżącego roku.