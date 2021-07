TGE z najlepszym półroczem w historii rynków spot energii elektrycznej

Towarowa Giełda Energi dokonała podsumowania tegorocznej działalności. W czerwcu 2021 roku na TGE miały miejsce dalsze, istotne wzrosty cen, zarówno energii elektrycznej, jak i gazu ziemnego oraz praw majątkowych. Odbywały się one przy wysokich wolumenach obrotu, w szczególności na rynku terminowym gazu ziemnego, gdzie już drugi miesiąc z rzędu obroty przekroczyły 12 TWh.

Gwarancje pochodzenia

Towary rolno-spożywcze

do poziomu 11 047 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 125,72 zł/toe (wzrost względem maja br. o 123,65 zł/toe).Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 743 960 MWh, co stanowi wzrost o 71,8 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w czerwcu 1,44 zł/MWh i jestto spadek w stosunku do maja br. o 0,28 zł/MWh.W czerwcu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.