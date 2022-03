Timmermans: jeśli Polska zostanie przy węglu, będzie działać przeciwko klimatowi

Frans Timmermans oznajmił w Brukseli, że nie ma mowy o odłożeniu w czasie celów klimatycznych UE w obliczu wojny w Ukrainie. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za politykę dotyczącą zielonej transformacji stwierdził, że Polska nie może zrezygnować z odejścia od węgla, a jeśli tak zrobi, będzie przeciwko ochronie powietrza i klimatowi. Poinformował, że unijne embargo na rosyjskie węglowodory „cały czas jest na stole”, ale trzeba mieć pewność, że bardziej uderzy ono w Rosję, niż w UE.

"Polska ma potencjał przemysłowy, by stać się liderem europejskiej transformacji ekologicznej"

Podkreślił, że zanim UE podejmie decyzję dotyczącą embarga na rosyjskie węglowodory, musi być pewna, że bardziej uderzy ono w Rosję, niż w UE.– Trzeba zastanowić się, co oznacza zahamowanie dostaw gazu dla UE. Wojna oczywiście uzasadnia pewien dyskomfort. Proszę zobaczyć skalę poświęcenia polskiego społeczeństwa wobec tego, co dzieje się w Ukrainie. Stanowisko Polski w sprawie embarga na rosyjskie surowce jest jasne i myślę, że wiele krajów UE je poprze, ale będą też państwa, które będą przeciwne. Mimo wszystko to powinno pozostać w grze, bo musimy mieć możliwość zaostrzenia sankcji, jeśli będzie taka konieczność – wypowiadał się Timmermans.Akcentował rolę zielonej transformacji, także w kontekście tego, jaką OZE mają do odegrania w uniezależnieniu się UE od importu z Rosji, zaznaczając, że Polska w ostatnich latach wydała na rosyjski węgiel, ropę i gaz ok. 1 mld zł.Szef niemieckiego rządu Olaf Scholz odrzucił możliwość wprowadzenia natychmiastowego embarga na import surowców energetycznych z Rosji. Jak mówił w niedzielę 27 marca wieczorem w telewizji ARD, nagłe wstrzymanie dostaw doprowadziłoby do paraliżu całych gałęzi niemieckiej gospodarki.Zakwestionował wyliczenia ekspertów, według których Niemcy poradziłby sobie ogłaszając embargo. Skrytykował też kraje, które głośno apelują w sprawie embarga, a same go nie wprowadzają.- Wielu z tych, którzy publicznie mówią o tym, co należałoby zrobić, sami nadal importują z Rosji gaz, ropę i węgiel. I sami nie podjęli jeszcze decyzji w tej sprawie – skomentował.Nie wymienił przy tym konkretnie żadnego państwa.Podobny przekaz wybrzmiał także dziś z wypowiedzi Timmermans wyemitowanej podczas otwarcia Samorządowego Kongresu Klimatycznego (SKK) w Łodzi. Zapewnił on, że Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że polska transformacja w kierunku neutralności klimatycznej będzie trudniejsza dla Polski niż w przypadku innych krajów UE. - Ale Polska jest największym beneficjentem specjalnych funduszy europejskich, które mają to ułatwić - dodał.- Jestem przekonany, że Polska ma wszystko, czego potrzeba, aby odnieść sukces w transformacji ekologicznej. Macie duże osiągnięcia w dziedzinie modernizacji. Polacy chętnie korzystają z przystępnej cenowo energii odnawialnej. Już ponad 800 tys. Polaków wytwarza własną energię. Jako największy europejski eksporter akumulatorów i autobusów elektrycznych Polska ma potencjał przemysłowy, by stać się liderem europejskiej transformacji ekologicznej - ocenił Frans Timmermans dla SKK.