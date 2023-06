To będą pierwsze takie projekty. Nowy rodzaj fotowoltaiki w Polsce

Firmy Corab i Kelfield podpisały list intencyjny, na podstawie którego spółki planują rozwinąć w Polsce projekty agrowoltaiczne o docelowej łącznej mocy ponad 1 GW. Przedsięwzięcie ma najpierw ruszyć na terenie woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Polski producent systemów fotowoltaicznych Corab poinformował, że podczas targów Intersolar Europe 2023 podpisał z Kelfield, firmą z branży energii odnawialnej, list intencyjny, na podstawie którego spółki planują rozwinąć w Polsce projekty agrowoltaiczne o docelowej łącznej mocy ponad 1 GW.

Corab, jak podano, wniesie do współpracy swój know-how i rozwiązania technologiczne dedykowane segmentowi Agro-PV, a Kelfield odpowiedzialny będzie za prace inżynieryjne oraz obsługę procesu inwestycyjnego, w tym pozyskanie inwestorów i niezbędnych pozwoleń.

W projekcie mają zostać wykorzystane konstrukcje pionowe Coraba w kształcie płotu lub ogrodzenia. Instalacje zlokalizowane zostaną na gruntach rolnych bardzo trudnych lub nienadających się do uprawy, funkcjonujących jako łąki i pastwiska.

Corab podał, że wolnostojące systemy agrowoltaiczne tego typu zajmują około 1 proc. powierzchni pola, a pozostały obszar można użytkować zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.

- Cieszymy się, że wspólnie z Kelfield otworzymy polski rynek na agrowoltaikę, a rozwiązania Corab z tego segmentu, które do tej pory eksportowaliśmy na Zachód, zostaną zaimplementowane także w naszym kraju – powiedział Piotr Markowski, prezes zarządu Corab, cytowany w komunikacie.

- Projekt planujemy rozpocząć na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego i właśnie tam poszukujemy inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności agrowoltaicznej, oferującej rolnikom możliwość połączenia rolnictwa z produkcją energii – powiedział Hendrik Von Wieding, prezes zarządu Kelfield, cytowany w komunikacie.

Agrowoltaika to działalność dualna, polegającą na wykorzystaniu jednego obszaru ziemi do produkcji rolnej jako głównego zastosowania i do produkcji energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznej jako zastosowania dodatkowego.