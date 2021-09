To będzie droga zima. Ciepłownictwo czeka na zmiany

Istotą i celem nowelizacji rozporządzenia taryfowego jest poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw ciepłowniczych w perspektywie kilku miesięcy i w rezultacie zwiększenie możliwości „bankowalności” tych przedsiębiorstw. Zmiana rozporządzenia taryfowego ma także za zadanie poprawić możliwie szybko bieżącą kondycję firm ciepłowniczych, bo wiele z nich ma problemy z bieżącym utrzymywaniem płynności finansowej. To skutek dramatycznie wysokiego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 - mówi Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

- Faktem jest, że w tym roku również we współpracy z naszą Izbą Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło szybką nowelizację rozporządzenia taryfowego, dając firmom ciepłowniczym możliwość m.in. jednorazowych rekompensat za koszty uprawnień do emisji CO2, które zostały poniesione przy rozliczeniach emisji za 2020 rok, a nie zostały uwzględnione w taryfach zatwierdzanych przez URE. Wiele przedsiębiorstw z tej jednorazowej pomocy skorzystało. Obecna nowelizacja rozporządzenia taryfowego jest rozwiązaniem o wiele bardziej systemowym, ale nie rozwiązuje jeszcze wszystkich problemów. Przed nami jest jeszcze kilka istotnych zmian, w tym poważna zmiana regulacji elektrociepłowni.- W projekcie zmiany rozporządzenia taryfowego jest kilka zmian mających na celu poprawę sytuacji finansowej firm ciepłowniczych. Pierwsza ma służyć poprawie kondycji finansowej dystrybutorów ciepła.Obecne przepisy mówią, że planowany przychód dystrybutorów, który jest podstawą kalkulowania stawek za ciepło, pomniejsza się o przychody uzyskiwane z tytułu różnicy pomiędzy mocą cieplną zamówioną przez odbiorców, a mocą zamówioną przez dystrybutora u producentów ciepła. Nowy przepis utrzymuje tę regułę, ale określa, że planowany przychód nie może być niższy od pewnego poziomu obliczonego wprowadzanym nowym wzorem.Druga zmiana dotyczy producentów ciepła, którzy nie korzystają z uproszczonej metody kalkulacji taryf, czyli w praktyce ciepłowni. Nowy przepis mówi, że uzasadniony planowany przychód takiego przedsiębiorstwa nie może być mniejszy od przychodu ze sprzedaży również obliczonego wg. konkretnego wzoru, w którym wyłączone są koszty emisji CO2 i dodane 2 proc. dla poprawy płynności finansowej.Następna istotna zmiana dotyczy kogeneracji, czyli elektrociepłowni. Nowelizacja rozporządzenia taryfowego też poprawi sytuację finansową jednostek kogeneracyjnych, bo zmieniają się korzystnie wzory określające wskaźnik wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła w jednostkach kogeneracyjnych. Nie wchodząc w szczegóły, podnoszona jest podstawa do obliczania wskaźników wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła.- Nowelizacja rozporządzenia taryfowego nie rozwiąże problemów elektrociepłowni, bo do tego konieczna jest zmiana prawa energetycznego. Przy czym takie było założenie resortu klimatu, żeby pracować nad nowymi regulacjami równolegle, czyli najpierw zrobić co się da, w miarę szybko zmieniając rozporządzenie taryfowe, zarazem pracując nad zmianą prawa energetycznego.Przygotowywana zmiana prawa energetycznego ma dać elektrociepłowniom możliwości przenoszenia w ceny ciepła pełnych kosztów CO2 przy zastosowaniu uproszczonej metody kalkulacji cen ciepła. Możliwym ma być również przechodzenie z metody uproszczonej zatwierdzania taryf - dzisiaj zdecydowana większość elektrociepłowni musi stosować tę metodę - na metodę kosztową.Natomiast ze zmian, które wprowadza nowelizacja rozporządzenia taryfowego, warto jeszcze odnotować wprowadzenie przepisów, które powinny pozytywnie wpłynąć na realizację inwestycji obniżających emisje CO2. Chodzi o przepis, który daje firmom ciepłowniczym prawo do podniesienia w kalkulacjach cen ciepła stopy zwrotu z inwestycji o 1 pkt. proc. za każde 25 proc. redukcji emisji CO2. Wartość tego zapisu polega m.in. na tym, że tego wskazanego wzrostu zwrotu z inwestycji URE nie będzie mógł ominąć przy zatwierdzaniu taryf.- Skutkiem zmian rozporządzenia taryfowego może być ledwie kilkuprocentowa podwyżka cen ciepła, która według naszych szacunków może wynieść około 4-5 proc. Inna sprawa, że odbiorcy mogą się w tym roku spodziewać podwyżek cen ciepła na poziomie nawet do około 30 proc., ale to nie wynika ze zmiany rozporządzenia taryfowego tylko z drastycznie rosnących cen uprawnień do emisji CO2.Firmy ciepłownicze nie zarabiają na uprawnieniach do emisji CO2, a nie mogąc w pełni uwzględniać kosztów tych uprawnień w taryfach, ponosiły straty. Utrzymywanie tej sytuacji zagrażałoby dalszemu istnieniu firm ciepłowniczych. Nowelizacja rozporządzenia taryfowego to odpowiedź na to ryzyko. Firmy ciepłownicze nie mogą już dalej ponosić strat na rozliczaniu kosztów CO2, których wysokość jest od nich niezależna.