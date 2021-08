To będzie fotowoltaiczna rewolucja. Światowa premiera perowskitowych ogniw

Pierwszą instalację innowacyjnych paneli słonecznych na bazie perowskitów uruchomiono we wtorek w Lublinie. Lekkie i plastyczne ogniwa mogą być umieszczane na różnych powierzchniach i generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła. Dla fotowoltaiki to prawdziwa rewolucja.

Rynek o potencjale wzrostu





Ale nie tylko z tych powodów są rozwiązaniem przełomowym. Dla fotowoltaiki lamele otwierają nowy rynek o ogromnym potencjale wzrostu: fasady budynków, gdzie nie mają racji bytu tradycyjne ogniwa krzemowe, ciężkie i nieefektywne w nieoptymalnym oświetleniu. Rozwiązanie Saule Technologies to pierwszy tego typu komercyjny produkt na świecie.

Perowskity a tradycyjne ogniwa

Dzięki systemowi automatyki Animeo marki Somfy, lamele z ogniwami perowskitowymi współpracują z instalowaną na dachach stacją pogodową. Wykorzystując aktualizowane na bieżąco dane meteorologiczne oraz funkcję „śledzenia słońca” (suntracking), automatycznie zmieniają swoje ustawienie względem pozycji słońca. Wszystko po to, aby zapewnić efektywność energetyczną obiektu oraz zagwarantować komfort cieplny i ochronę przed zbyt ostrym światłem użytkownikom budynku – niezależnie od pory roku.– Idea zastosowania lameli - łamaczy światła Sun Protection z perowskitowymi ogniwami słonecznymi otwiera szerokie możliwości w wykorzystaniu istniejących struktur budowalnych do instalacji podobnych urządzeń, a więc nie potrzebuje nowo wznoszonych obiektów. Implementacja systemu możliwa jest na każdym rodzaju budynku. Dlatego uważam, że jest to początek rewolucji w świecie fotowoltaiki – ocenia Jan Kidaj prezes zarządu Aliplastu.Łamacze światła są elementem systemów Building Applied Photovoltaics (BAPV), czyli instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach biurowych, centrach handlowych, magazynach czy fabrykach. Lamele z ogniwami perowskitowymi Saule Technologies mogą być dostosowane do preferencji klientów, począwszy od użytego materiału, jak aluminium, drewno, szkło czy tworzywa sztuczne, przez kształt i szerokość, po kolor.– W Polsce budynki generują około 38 proc. emisji gazów cieplarnianych. Standard energetyczny większości z nich pozostawia wiele do życzenia. Perowskitowe ogniwa słoneczne z zapewniającą im efektywność automatyką Somfy spełniają wszystkie kluczowe kryteria uniwersalnego źródła energii, a wyposażone w nie łamacze światła to kolejny krok w kierunku budownictwa zrównoważonego, tak ważnego w obliczu coraz bardziej dostrzegalnych zmian klimatycznych – komentuje Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający i członek zarządu Somfy Polska.Kolejnym ważnym elementem wydarzenia w Lublinie było podpisanie trójstronnego listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Columbus Energy, Saule Technologies i Somfy. Firmy ustaliły wspólny kierunek rozwoju i przedstawiły plan kolejnych komercyjnych wdrożeń lameli Saule Technologies.– Dzisiaj, zaraz po premierze produktu, został podpisany trójstronny list intencyjny o współpracy strategicznej pomiędzy Saule i Columbus Energy a Somfy, z wykorzystaniem prezentowanego dziś produktu: aluminiowych łamaczy światła z elementami ogniw perowskitowych i systemem zaawansowanej automatyki budynkowej w dążeniu do neutralności energetycznej. Cieszymy się, że jako Columbus i Saule będziemy mogli zapewnić kompleksową realizację, finansowanie inwestycji oraz najnowocześniejszy mix energetyczny na świecie – podkreśla Dawid Zieliński, CEO Columbus Energy, członek Rady Nadzorczej Saule.Czytaj: Towarowa Giełda Energii poszerza ofertę dla wytwórców OZE W przeciwieństwie do tradycyjnych ogniw krzemowych, ogniwa perowskitowe są elastyczne, lekkie, ultracienkie i półprzezroczyste. Ich wytwarzanie nie wymaga wysokich temperatur, co przekłada się na znacząco mniejsze zużycie energii, niższe koszty produkcji i możliwość wykorzystywania jako podłoża rozmaitych powierzchni, nawet folii lub tekstyliów.Ogniwa perowskitowe mogą generować energię ze sztucznego światła i – w odróżnieniu od paneli krzemowych – są wydajne nawet wtedy, gdy promienie słoneczne padają pod innym kątem niż 90 stopni. Dzięki tej przewadze nad ogniwami krzemowymi, a także bardzo małej wadze, można je montować nawet na pionowych elementach elewacji i w kolorach dopasowanych do fasady budynków.Saule Technologies to polska firma stworzona w 2014 roku przez fizyczkę Olgę Malinkiewicz oraz biznesmenów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Obecnie zatrudnia zespół kilkudziesięciu naukowców i inżynierów, pracowników administracyjnych z blisko 20 krajów, którzy skonstruowali pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych. To innowacyjne rozwiązanie fotowoltaiczne pozwala generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła, dlatego znajduje zastosowanie w wielu przestrzeniach i obszarach użytkowych.Columbus Energy to wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Firma jest najwyżej wycenianą spółką na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.Grupa Somfy to czołowy na świecie producent systemów automatyki domowej i budynkowej. Pierwszy zakład, produkujący pod tą marką pionierski wtedy wynalazek, jakim była markiza wyposażona w napęd rurowy, ruszył w 1969 roku w Cluses we Francji. Dziś w swoim portfolio firma ma 2210 patentów, rocznie produkuje ponad 20 mln napędów, a na całym świecie działa już ponad 2,5 mln urządzeń connected, którymi dzięki jej systemom automatyki można sterować z poziomu smartfonu. Na polskim rynku Somfy jest obecna od 25 lat.Firma Aliplast powstała w 2002 roku przy udziale belgijskiego koncernu Aliplast, który od 1984 roku zajmuje się produkcją systemów aluminiowych. W wyniku zawiązania spółki powstała w Polsce sieć dystrybucji oraz linia produkcyjna systemów aluminiowych Aliplast. Na początku firma zatrudniała 15 osób, obecnie w pracuje w niej 442 pracowników.