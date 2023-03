To będzie najbardziej unikalny obszar inwestycyjny w Europie

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zamierza uruchomić instalacje ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.

Wyprodukowana w nowych instalacjach zielona energia będzie wykorzystywana na potrzeby miasta oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Parku Inwestycyjnego oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Najpierw przyłącze, potem kolejne inwestycje PGE

- Na początku roku rozpoczęliśmy budowę największego w naszej historii przyłącza sieciowego dla Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, teraz planujemy wspólne inwestycje w odnawialne źródła energii. Zamierzamy uruchomić tu farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 100 MW oraz magazyny energii o pojemności do 30 MWh – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami budowa pierwszych instalacji może ruszyć już za rok. Grupa PGE będzie mieć do dyspozycji ponad 70 ha gruntów, na których można uruchomić elektrownie słoneczne o łącznej mocy 70 MW. Dodatkowo rozważana jest też budowa 7 turbin wiatrowych o mocy do 4 MW każda, centrum serwisowego OZE oraz magazynów energii o pojemności do 30 MWh.

Zielona energia to mniejsze koszty produkcji przemysłowej

Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola to teren o powierzchni blisko tysiąca hektarów, który został przeznaczony pod inwestycje przemysłowe, związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem nowoczesnych technologii w dziedzinie energii, elektromobilności, transportu, technologii wodorowej, lotnictwa oraz motoryzacji.

- Dzięki współpracy z Grupą PGE tworzymy w Stalowej Woli najbardziej unikalny obszar inwestycyjny w Europie. Ze swej strony oferujemy bardzo dobre tereny pod działalność biznesową, dostępność mediów sieciowych oraz energię elektryczną. W niedalekiej przyszłości ta energia elektryczna będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych, z elektrowni wiatrowych oraz z paneli słonecznych. W ten sposób nasza oferta, którą kierujemy do inwestorów, będzie jeszcze bardziej konkurencyjna i kompleksowa. Jestem przekonany, że przełoży się to w przyszłości na jeszcze większe zainteresowanie Stalową Wolą przez duże przedsiębiorstwa – przekonuje Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.