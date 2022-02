To będzie najlepszy rok pod kątem sprzedaży w historii spółki Grodna

Według wstępnych szacunków, w styczniu Grupa Grodno odnotowała 76,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 82 proc. rdr. - Jak na styczeń, to świetny rezultat sprzedażowy – podsumował Andrzej Jurczak, prezes Grodno. Rok obrotowy 2021/22 już dziś jest najlepszym pod kątem sprzedaży w historii Grodna.

- Z uwagi na sezonowość, nominalnie sprzedaż w styczniu jest trochę niższa niż w miesiącach poprzednich. Jednak jak na początek roku, 76 mln zł to świetny rezultat sprzedażowy, którym utrzymujemy bardzo wysoką dynamikę wzrostu na poziomie ponad 80 proc. Rok temu szyki pokrzyżowała nam pogoda, wstrzymując realizację części inwestycji w OZE. W tym roku warunki były lepsze, co przełożyło się na istotnie wyższą sprzedaż nie tylko fotowoltaiki czy pomp ciepła, ale we wszystkich naszych segmentach – dodał Andrzej Jurczak..Przychody w wys. 953 mln zł za okres od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r. oznaczają, iż bieżący rok obrotowy 2021/22 już dziś jest najlepszym pod kątem sprzedaży w historii Grodna.Zarząd zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki w najbliższych miesiącach.- Takie czynniki, jak zbliżająca się zmiana w zasadach rozliczeń dla prosumentów i presja na realizację inwestycji w małą fotowoltaikę jeszcze na starych warunkach, czy wciąż dobra koniunktura w branży budowlanej i elektrotechnicznej stwarzają nam doskonałe warunki do wzrostu w najbliższych miesiącach. Uważam, że czeka nas bardzo udany finisz roku – prognozuje Andrzej Jurczak.