To będzie największy problem przy budowie drugiej elektrowni atomowej w Polsce

W zeszłym tygodniu spółki ZE PAK i Polska Grupa Energetyczna ogłosiły porozumienie w sprawie budowy drugiej elektrowni atomowej, która do 2035 r. ma powstać w Pątnowie pod Koninem. Sprawdziliśmy realność tego scenariusza.

Według planu drugą polską elektrownię atomową zbuduje koreański koncern KHNP; będzie się ona składać się z dwóch reaktorów - po 1400 MW mocy zainstalowanej każdy.

ZE PAK i Polska Grupa Energetyczna ogłosiły, że na razie nie mają finansowania na projekt, ale mogą w tym pomóc koreańskie instytucje finansowe.

Wicepremier Jacek Sasin zadeklarował, że ma to być projekt biznesowy, a więc niezależny finansowo od budżetu państwa (chociaż Polska będzie go wspierać politycznie).

Polski rząd skupił się ostatnio na ekspansji energetyki jądrowej, chcąc, by w Polsce powstały "atomówki" - jedna we współpracy z Amerykanami, a druga - z Koreańczykami. Pierwsza ma być projektem państwowym, a druga zaś komercyjnym.

Ostatnie lata pokazują jednak, że w przypadku budowy siłowni jądrowych na świecie nie wszystko szło jak z płatka. Inwestycje w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych często się przedłużały, a ich koszty rosły.

Mimo potrzeby dekarbonizacji Niemcy postanowiły strukturalnie całkowicie odjeść od energii z atomu, a Francuzi borykają się obecnie ze starzejącą się infrastrukturą swoich elektrowni jądrowych, na których remont francuska spółka nimi zarządzająca – EDF - nie ma wystarczających środków.

Jeśli chodzi o budowę drugiej, polskiej elektrowni atomowej pod Koninem, to na razie największym wyzwaniem może być sfinansowanie inwestycji. W rozmowie z WNP.PL Grzegorz Onichimowski, ekspert ds. rynku energetycznego z Instytutu Obywatelskiego, zwraca uwagę, że obecnie przyjęte założenia dotyczące środków potrzebnych do zbudowania elektrowni mogą być nie do zrealizowania.

25 mld dolarów to realna kwota za budowę elektrowni, ale będzie się na nią musiał zrzucić podatnik

- Widzę poważne ryzyko zarówno przy tym projekcie, jak i przy projekcie państwowym. Rząd mógłby przestać nam mydlić oczy, bo - tak czy owak - będzie trzeba dać gwarancje ze strony państwa, a więc albo zagwarantować inwestorowi określone ceny, dzięki czemu będzie on sobie mógł policzyć koszty (oczywiście tu powstanie jakaś formuła cenowa, która będzie aktualizowana), albo będziemy wszyscy wspólnie, jako konsumenci energii elektrycznej, finansować największy problem, który istnieje przy budowie elektrowni jądrowej. A to mianowicie, że elektrownia jądrowa, w odróżnieniu od gazowych, OZE czy wodorowych, jest elektrownią, którą buduje się długo, przez co odsetki od długu narastają - i na koniec skapitalizowane odsetki od pożyczonej kwoty są bardzo kosztowne - zauważa Grzegorz Onichimowski.

Taką sytuację odnotowaliśmy między innymi w Wielkiej Brytanii w przypadku budowy elektrowni Hinkley Point C, gdzie wszyscy konsumenci zrzucają się właśnie na odsetki od długu za inwestycję... Jak podkreśla Onichimowski, w niemal 90 procentach ostateczna cena elektrowni jest zawsze wyższa od kwoty wyjściowej.

Profesor Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych uważa, że 25 mld dolarów za budowę dwureaktorowej elektrowni to na razie koszt realny i zwraca uwagę, że - koniec końców - energia elektryczna z atomu jest najtańsza.

- O ile nakłady inwestycyjne na blok jądrowy są duże, o tyle nakłady inwestycyjne na 1 MW w tym bloku są mniejsze niż na 1 MW w przypadku energii wiatrowej czy fotowoltaiki pracującej średnio w skali rocznej, bo elektrownie PV mają współczynnik wykorzystania ok. 11 proc., a elektrownie wiatrowe - 20-25 proc. Oznacza to, że de facto energia ze słońca i z wiatru jest znacznie droższa niż w przypadku "jądrówek", które mają współczynnik wykorzystania mocy rzędu 92 proc. Nakłady inwestycyjne pozostają duże na cały blok, ale na jednostkę mocy są mniejsze niż w przypadku innych źródeł energii - powiedział WNP.PL.

Elektrownia w Pątnowie potrzebuje gwarancji rządowych, inaczej może nie powstać

Nawet jeśli koszty atomówki uda się utrzymać w ryzach, czego nie neguje Onichimowski, to jednocześnie zwraca uwagę, że Koreańczycy będą mieć określone wymagania, by pomóc w sfinansowaniu inwestycji.

- Mam pewne doświadczenie z rozmów z Koreańczykami - jeszcze z czasów, kiedy wcześniej tu przyjeżdżali i obserwowałem budowę elektrowni jądrowej nad Zatoką Perską, budowaną przez tego samego inwestora koreańskiego - przypomina Grzegorz Onichimowski.

I dodaje, że w obu przypadkach mowa była jednak o gwarancjach państwa na stałą cenę, więc bardzo wątpi, czy znajdzie się inwestor, który się wystawi na ryzyko rynkowe.

- Do tej pory to się nie zdarzyło nigdzie na świecie, więc takie odcinanie się rządu od tego projektu i deklarowanie, że to projekt komercyjny i niech sobie go realizuje PGE z Solorzem, raczej nie służy temu, by został on zrealizowany - przekonuje.

A zatem na razie finansowanie stoi pod znakiem zapytania. Z pewnością nie musimy się za to martwić o uran: możemy uruchomić własne wydobycie albo kupić go na rynku.

Grzegorz Onichimowski zaznacza, że również składowanie odpadów staje się coraz mniejszym problemem, bo jest coraz więcej możliwości recyklingu odpadów nuklearnych. Zaczynają m.in. powstawać reaktory, które mają zużywać paliwo wcześniej już wykorzystywane w elektrowniach.

Atomówki wzmocnią polską transformację energetyczną, ale nie mogą być jej podstawą

Trudno sobie jednak wyobrazić, że elektrownie atomowe staną się podstawą transformacji energetycznej. Jak podkreśla Onichimowski, będą raczej uzupełnieniem.

- Musimy transformację energetyczną przeprowadzać teraz, a więc budować energetykę słoneczną, wiatrową, opartą na gazach odpadowych czy na biogazie i dostosowywać sieci do modelu energetyki rozproszonej, budować klastry energii... Obecny rząd jest zorientowany na rozwój energetyki poprzez wielkie spółki Skarbu Państwa, podczas gdy trendy światowe idą w innym kierunku i zaopatrzenie nas - mieszkańców miast i wsi - w energię będzie realizowane przez energetykę rozproszoną i na nią trzeba postawić - wskazuje.

Dobra wiadomość? Jeśli uda się zdobyć finansowanie na drugą elektrownię atomową, to jej powstanie do 2030-2035 roku jest możliwe.

- Czas samej budowy elektrowni to od 6 do 7 lat, a dodatkowo potrzeba 4 lata na uzyskanie wszystkich zgód, w tym lokalizacyjnych i środowiskowych, co oznacza, że wówczas realny termin rozruchu to rok 2035 - mówi profesor Strupczewski.

Jak dodał, Koreańczykom udało się zrealizować budowę identycznej instalacji w podobnym czasie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; na razie powstał tam pierwszy reaktor i wykonano go z niewielkim opóźnieniem.

Nie powinno być także problemów z kadrami do obsługi elektrowni.

- Na etapie budowy będziemy korzystać w doświadczenia Koreańczyków, którzy zapewne będą nią kierowali. Jeśli chodzi o obsługę, były pewne problemy w ZEA, ale o polskie kadry nie należy się martwić. Polacy będą szkolić się w elektrowni; mamy inżynierów, którzy pracowali za granicą i nabyli doświadczenia w obsłudze elektrowni atomowych. Ważne, żeby rząd postawił sprawę jasno, że elektrownia powstanie, w związku z tym można zainwestować w przyszłość i kształcić się na inżyniera jądrowego; to się opłaci - dodał Strupczewski.

Wziąwszy pod uwagę dzisiejsze potrzeby energetyczne Polski, które będą rosły; elektrownia jądrowa o mocy 2,8 GW, którą zbudują Koreańczycy, pokryje 1/12 zapotrzebowania Polski na energię elektryczną, która w szczycie wynosi 30 GW.