To będzie przełomowy krok w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

W procedowanym właśnie projekcie nowelizacji ustawy o OZE moc morskich elektrowni wiatrowych w Polsce, które powstaną do 2030 roku, ma wzrosnąć z 5 do 12 GW. Taką zmianę zaproponowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zakładany wzrost mocy morskich farm wiatrowych z 5 do 12 GW, które powstaną do 2030 roku, to przełomowy krok w stronę dynamicznego rozwoju nowego sektora w Polsce.

Zostało już przyznane wsparcie dla 7 projektów I fazy (o łącznej mocy 5,9 GW) oraz przeprowadzono 11 postępowań rozstrzygających dla projektów II fazy (o łącznej mocy 5,8 GW).

Rozwój morskich elektrowni wiatrowych stanowi szansę dla rozwoju lokalnego łańcucha dostaw oraz budowy nowego sektora gospodarki.

Komisje Senatu do spraw budżetu i finansów publicznych oraz komisja nadzwyczajna do spraw klimatu dyskutowały razem z ekspertami branży o szansach i zagrożeniach stojących przed inwestycjami w morskie farmy wiatrowe.

Wdrożenie zaproponowanych przez resort klimatu przepisów oraz zaleceń branży będzie stanowiło impuls dla wszystkich interesantów, w tym dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), do dalszej rozbudowy sieci na północy kraju i zapewnienia odbiorcom czystej i taniej energii elektrycznej.

Nowy rozdział dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

- Morska energetyka wiatrowa to najważniejszy cel energetyczny, niezależnie od panującej władzy - ocenia Stanisław Gawłowski, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Mimo że Polska nie wytwarza jeszcze energii z morskich farm wiatrowych, to jednak do tej pory udało się ustalić ambitne cele dla morskiej energetyki wiatrowej w Polityce energetycznej Polski do roku 2040 (PEP 2040), uchwalić plan zagospodarowania obszarów morskich oraz dedykowaną ustawę promującą wytwarzanie energii elektrycznej z morskich farm.

Dzięki planowanym nowym źródłom OZE na Bałtyku rozpoczęła się rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (o dwie dodatkowe stacje przeznaczone do odbioru energii z morskich elektrowni wiatrowych); ruszyły również prace związane z portem instalacyjnym w Świnoujściu.

Punktem wyjścia do szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy administracją a biznesem jest również porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju offshore, podpisane przez ponad 200 podmiotów.

Wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej

Kwestia uproszczenia procedur administracyjnych, przede wszystkim w wydawaniu pozwoleń, została zdefiniowana jako likwidacja jednego z największych hamulców w rozwoju sektora.

- Wykorzystanie potencjału morskiej energetyki wiatrowej jako wielkoskalowego odnawialnego źródła energii przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Należy jednak w pierwszej kolejności zoptymalizować obecne procesy, aby możliwie ułatwić i przyśpieszyć procedury pozwoleniowe, które dziś najbardziej opóźniają rozwój polskiego offshoru i uniemożliwiają konkurowanie z rozwiniętymi, europejskimi rynkami - wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Poza usunięciem barier administracyjnych istotną kwestią w celu dynamicznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej pozostaje budowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej, niezbędnej do przyłączenia farm wiatrowych na Bałtyku. Widać także ryzyko ograniczonej dostępności floty do budowy MEW (małych elektrowni wiatrowych) – niewystarczająca liczba statków może stać się „wąskim gardłem” w rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce.

Udział polskiego przemysłu w morskiej energetyce wiatrowej w Polsce

Rozwój morskich elektrowni wiatrowych stanowi szansę dla rozwoju lokalnego łańcucha dostaw oraz budowy nowego sektora gospodarki. Realizacja na szeroką skalę energetyki wiatrowej pozwoli na powstanie i utrzymanie tysięcy innowacyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy. Jedną z inwestycji o dużym znaczeniu będzie port serwisowy w Łebie.

- Powstanie tam nasza baza serwisowa, która przez kolejne dekady posłuży do obsługi farm wiatrowych zbudowanych na Bałtyku. Zatrudnienie w niej znajdzie ok. 100 osób, co jest szansą na rozwój gospodarczy regionu i ożywienie lokalnego rynku pracy - zaznacza Michał Kołodziejczyk z Equinor.

Wskazuje przy tym na główne wyzwania sektora związane z inwestycjami w offshore wind.

- W Polsce widzimy ryzyka podobne do tych, z którymi mierzy się cały globalny rynek, tj. presję cenową w łańcuchu dostaw, wynikającą z sytuacji makroekonomicznej, wielości trwających i planowanych inwestycji i ograniczonej dostępności dostawców, a także ryzyka regulacyjne, związane z interpretacją przepisów przy wydawaniu różnego rodzaju pozwoleń - podkreśla Michał Kołodziejczyk.

W przypadku Baltic Power (wspólny projekt grupy Orlen i kanadyjskiego Northland Power) wybrani są już główni dostawcy, którzy będą go realizowali. Na 12 podmiotów 3 z nich to duże, polskie firmy. Także PGE w ramach swoich projektów Baltica 2 i Baltica 3 dba o maksymalne zaangażowanie polskich firm.