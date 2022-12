To będzie trudna zima dla energetyki. Brak węgla nie jest największym zmartwieniem

Okresy szczególnie napiętego bilansu mocy tej zimy mogą wystąpić, kiedy temperatura będzie bardzo niska przez dłuższy czas, a zwłaszcza wtedy, gdy będzie temu towarzyszyć niewielka generacja źródeł odnawialnych - mówi Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE.

Obecnie nie identyfikujemy istotnych ryzyk w zakresie dostępności węgla w elektrowniach. Nie mamy też sygnałów o niewystarczających jego dostawach, które zagrażałyby ciągłości produkcji energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasu - informuje dr inż. Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu PSE.

Oceniamy, że zimą dla zbilansowania KSE wymagana będzie generacja OZE na poziomie około 2000 MW lub odpowiadający temu import handlowy energii do Polski, albo połączenie obu tych czynników - mówi Konrad Purchała, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem w PSE.

Do środków zaradczych stabilizujących pracę systemu, kiedy inne okażą się niewystarczające, zaliczamy także ograniczenia w poborze i dostawach energii elektrycznej do odbiorców, ale jest to środek ostateczny, przewidziany na ekstremalne sytuacje -zaznacza Tomasz Sikorski.

W Polsce od dawna pojawiają się ostrzeżenia, zawarte także w dokumentach rządowych, wskazujące na możliwość występowania niedoborów nadwyżki mocy ponad zapotrzebowanie, potrzebnej do bezpiecznej pracy polskiego systemu elektroenergetycznego.

Potrzeba budowy nowych mocy dyspozycyjnych podkreślana była wielokrotnie. Wynika to także z „Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032” uzgodnionego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) z Prezesem URE.

Każdy stopień temperatury mniej to dodatkowe zapotrzebowanie na moc

Bieżący rok jest szczególny, bo wskutek kryzysu energetycznego, który wybuchł po napaści Rosji na Ukrainę, poza wyzwaniami związanymi z dostępnością mocy, pojawiły się też obawy o dostępność paliw do produkcji prądu i tym samym o dostawy energii.

- Bilans mocy tej zimy będzie napięty. Pewną niewiadomą jest poziom zapotrzebowania na moc, gdyż trudno jest oszacować, jaka będzie skala wykorzystywania ogrzewania elektrycznego. To jest istotne, bowiem używanie energii elektrycznej do ogrzewania może oznaczać wzrost zapotrzebowania na moc, szczególnie w przypadku korzystania na dużą skalę z grzejników rezystancyjnych - mówi dr inż. Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu PSE.

Wskazuje, że we Francji, gdzie bardzo rozpowszechnione jest ogrzewanie elektryczne, każdy stopień temperatury mniej to około 2,4 GW dodatkowego zapotrzebowania na moc.

- W Polsce dotychczas wpływ temperatury na zapotrzebowanie na moc był istotnie niższy, około 250-300 MW na jeden stopień, ale z uwagi na sytuację na rynkach energetycznych rok 2022 może być zupełnie inny niż lata ubiegłe. Okresy szczególnie napiętego bilansu mocy mogą więc wystąpić, kiedy temperatura będzie bardzo niska przez dłuższy czas, a zwłaszcza wtedy, gdy będzie temu towarzyszyć niewielka generacja źródeł odnawialnych - dodaje Tomasz Sikorski.

Oto co będzie potrzebne zimą dla zbilansowania KSE

Konrad Purchała, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem w PSE, wyjaśnia, że planując pracę systemu, PSE jest zobowiązany zapewnić, by rezerwa mocy była nie niższa niż 9 proc. planowanego zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.

Ta rezerwa zapewnia wymagany margines bezpieczeństwa w planach pracy systemu na wypadek nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania, błędów prognozy generacji odnawialnej lub nieplanowych ubytków mocy, np. w wyniku awarii bloków energetycznych.

Konrad Purchała mówi, że dotychczas PSE były niemal zawsze w stanie zapewnić wymagany poziom rezerwy, ale 23 września nie było to możliwe, stąd konieczność ogłoszenia wtedy okresów przywołania na rynku mocy.

- Według naszych prognoz bilans mocy KSE na zimę 2022/2023 pozostaje napięty i w analizach średnioterminowych pojawiają się jeszcze okresy z niewystraczającymi rezerwami mocy. Oceniamy, że zimą dla zbilansowania KSE wymagana będzie generacja OZE na poziomie około 2000 MW lub odpowiadający jej import handlowy energii do Polski, albo połączenie obu tych czynników- mówi Konrad Purchała.

- Musimy bardziej liczyć na OZE niż na import handlowy, bowiem w Polsce energia w hurcie jest około 150-200 euro/MWh tańsza niż w krajach sąsiednich. W okresie jesienno-zimowym wietrzność jest z reguły dobra i energetyka wiatrowa wspiera system. Zimą mogą się jednak zdarzyć też mroźne, słoneczne, ale bezwietrzne dni – to największe wyzwanie. Wsparcie systemu ze strony PV jest wówczas ograniczone z uwagi na nisko położone słońce i krótki dzień, zwłaszcza gdy panele są przysypane śniegiem - wskazuje Konrad Purchała.

Warunki pogodowe potrafią być kapryśne. PSE podają dla przykładu, że od 23 do 27 listopada 2022 r. było z rzędu ponad 80 godzin z generacją wiatrową na poziomie grubo poniżej 500 MW, czyli mniej proc. 5 proc. mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych.

W rękach operatora wiele narzędzi wspierających bilansowanie systemu

Na bezpieczeństwo dostaw energii składa się bezpieczeństwo pracy sieci, za co odpowiadają operatorzy oraz równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem, co jest zadaniem uczestników rynku. PSE, jak mówi Konrad Purchała, wkraczają dopiero na ostatniej prostej, gdy system nie zostanie zbilansowany przez mechanizmy rynkowe.

Tomasz Sikorski zaznacza, że PSE ma do dyspozycji wiele środków wspierających bilansowanie systemu, takich jak uruchomienie dostępnych źródeł wytwórczych, skorzystanie z przywołania na rynku mocy oraz dobrowolnej redukcji zużycia energii przez odbiorców, nazywanej w skrócie DSR, a także z awaryjnej pomocy międzyoperatorskiej.

- Do środków zaradczych stabilizujących pracę systemu, kiedy inne okażą się niewystarczające, zaliczamy także ograniczenia w poborze i dostawach energii elektrycznej do odbiorców, ale jest to środek ostateczny, przewidziany na ekstremalne sytuacje -mówi Tomasz Sikorski.

- Trzeba przy tym pamiętać, że bilans mocy jest obecnie napięty w całej Europie. Świadczą o tym zdarzające się przypadki, że pomoc międzyoperatorska nie jest możliwa. My też nie będziemy mogli udzielać takiej pomocy, gdy nie pozwoli nam na to krajowy bilans mocy - dodaje Tomasz Sikorski.

Konrad Purchała wskazuje, że operator ma też analogiczne do ograniczeń w dostawach i poborze energii przez odbiorców narzędzie, do zastosowań w razie nagłej potrzeby. Są to wyłączenia awaryjne, czyli polecenie wyłączania niektórych linii, a tym samym znajdujących się za nimi odbiorców.

- Oba te środki mają zastosowanie po wyczerpaniu wszystkich innych środków. Obecnie nie ma przesłanek wskazujących na potrzebę korzystania z tych nadzwyczajnych środków, jednak nigdy nie można tego wykluczyć- mówi Konrad Purchała.

Obecnie wyzwania z bilansowaniem mocy i energii nakładają się

Tomasz Sikorski wskazuje, że na wyzwania z bilansowaniem mocy, czyli równoważeniem popytu i podaży w każdej jednostce czasu, obecnie nakładają się także wyzwania związane z bilansowaniem energii.

Wyjaśnia, że chodzi o zapewnienie dostępności paliw energetycznych w ilości pozwalającej na wyprodukowanie wymaganej energii elektrycznej w perspektywie całego okresu zimowego 2022/23.

- W zakresie zapasów węgla początkowo byliśmy zaniepokojeni ich stanem, ale widzimy, że wysiłek włożony w zapewnienie dostępności węgla przynosi efekty i dziś możemy już być umiarkowanymi optymistami. Obecnie nie identyfikujemy istotnych ryzyk w zakresie dostępności tego paliwa w elektrowniach - mówi Tomasz Sikorski.

- Nie mamy też sygnałów o niewystarczających jego dostawach, które zagrażałyby ciągłości produkcji energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasu. Niemniej jednak konieczne jest kontynuowanie działań w zakresie intensywnych dostaw węgla do elektrowni, ponieważ sezon zimowy dopiero się rozpoczyna - zaznacza Tomasz Sikorski.