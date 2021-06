To już oficjalne: koniec węgla brunatnego w Bełchatowie w 2036 r.

Ostatni blok w elektrowni Bełchatów ma zostać wyłączony w 2036 r., wtedy też wydobycie węgla zakończy kopalnia Bełchatów. Nie będzie budowana odkrywka Złoczew - podała oficjalnie PGE. Takiej decyzji należało się spodziewać od dawna. W zamian w Bełchatowie rozwijać się mają odnawialne źródła energii.

Sprawiedliwa transformacja?

OZE zamiast węgla brunatnego

W Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zostało potwierdzone, że eksploatacja węgla z tego złoża byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji.Decyzje, które zostały opublikowane w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego będą możliwe do zrealizowania przy założeniu otrzymania wsparcia z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa łódzkiego.- Kompleks energetyczny Bełchatów jest dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania jego działalności w sektorze wydobywczo-energetycznym. Będzie to możliwe jedynie poprzez uruchomienie systemowych projektów oraz stworzenie realnych możliwości przekwalifikowania się i rozwoju nowych kompetencji zawodowych wśród aktualnych i przyszłych pracowników kompleksu energetycznego Bełchatów, nad czym pracujemy - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego,- Grupa PGE jest w pełni świadoma społecznych i ekonomicznych skutków podjętych decyzji oraz konieczności podjęcia systemowego wysiłku w celu zabezpieczenia przyszłości pracowników kompleksu energetycznego Bełchatów oraz mieszkańców całego obszaru transformacji województwa łódzkiego - czytamy w komunikacie spółki.Dlatego w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji województwa łódzkiego zgłosiła szereg projektów, wśród których są m.in. inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii: projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych, czy rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego.Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł.Przypomnijmy, że w dalekosiężnych planach jest także budowa elektrowni jądrowej w Bełchatowie, ale to na razie wstępne dyskusje.