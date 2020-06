To już oficjalne. W Elektrowni Ostrołęka powstanie blok gazowy

PKN Orlen oraz Energa i Enea poinformowały, że zawarły porozumienie dot. przyszłości Elektrowni Ostrołęka. Strony uzgodniły, że powstanie tam blok gazowy a udziałowcem spółki Elektrownia Ostrołęka zostanie także Orlen.

Gaz dobry dla energetyki



Polska potrzebuje coraz więcej energii – według ostatnich prognoz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), zawartych w Planie Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku, zapotrzebowanie na energię elektryczną netto wzrośnie w Polsce między rokiem 2020, a 2040 o ok. 28% – ze 159,9 do 204,2 TWh.



W związku z tym transformacja energetyczna powinna odbywać się w sposób zrównoważony i zabezpieczać to zapotrzebowanie. Budowa jednostki wytwórczej wspierającej Krajowy System Elektroenergetyczny w północno-wschodniej części kraju wpisuje się w założenia bezpieczeństwa systemu.





Porozumienie zakłada, że PKN Orlen nie będzie uczestniczył w rozliczeniach z dotychczasowymi wykonawcami inwestycji, które to rozliczenia dokonane zostaną wg dotąd określonych zasad, ale jako docelowy wspólnik spółki Elektrownia Ostrołęka zakłada się, że będzie o ich zakresie współdecydował.Zawarcie porozumienia otwiera drogę do dalszych rozmów wspólników dotyczących inwestycji, w wyniku których zawarta zostanie umowa inwestycyjna regulująca szczegółowo zasady zarządzania, finansowania i realizowania Inwestycji.PKN Orlen posiada 80 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi, co odpowiada 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Natomiast Energa oraz Enea posiadają po 50 proc. udziału w kapitale zakładowym Elektrownia Ostrołęka.Jak podkreśliła Energa, technologia wykorzystująca gaz ziemny do produkcji energii jest korzystna z uwagi na fakt, że energetyka gazowa jest bardziej elastyczna w bilansowaniu sektora OZE, który charakteryzuje się nisko regulowalną produkcją. Dodatkowo średnia emisyjność tej technologii jest dwukrotnie niższa niż elektrowni opalanych węglem. Powyższe aspekty wpływają też na wyższą rentowność projektu realizowanego w technologii gazowej.