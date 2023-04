To koniec Famuru. Teraz ma już inną nazwę

3 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę nazwy firmy Famur na Grenevia. To formalne zakończenie procesu rozpoczętego w styczniu 2023 roku.

Grenevia przedstawia się jako inwestor budujący zdywersyfikowany portfel spółek i projektów związanych z zieloną transformacją, wspierający budowę niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki.

Wpis do KRS nowej nazwy to zakończenie procesu przekształcenie Famuru w podmiot, który integruje i rozwija działalność czterech segmentów biznesowych.

Segmenty biznesowe firmy obejmują: fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjny, magazyny energii i elektromobilność w ramach Impact Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen. Technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach Famur.

Katowicki Famur przez lata słynął przede wszystkim z produkcji maszyn i urządzeń górniczych.

Nowa struktura oraz nazwa to konsekwencja transformacji, odbywającej się zgodnie z ogłoszonymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi grupy. Począwszy od tego momentu spółka konsekwentnie wchodziła w nowe segmenty działalności biznesowej, przekształcając się w aktywnego inwestora w obszarze zielonych projektów.

Obecnie działalność grupy koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, a jej powstanie stworzyło szerszej grupie inwestorów giełdowych możliwość dostępu do wzrostowych spółek z zielonego megatrendu.

- Przez dwie dekady udowodniliśmy, że potrafimy rozwijać Famur, także przez dokonywanie przemyślanych i sprawnie przeprowadzonych przejęć w branży okołogórniczej i wydobywczej - mówi Mirosław Bendzera, prezes Grenevii.

- W sumie zrealizowaliśmy 19 akwizycji. Dzięki temu zbudowaliśmy działającą globalnie organizację. Takie samo podejście - głęboko przemyślane i przeanalizowane pod kątem wpływu na biznes i rozwój naszej grupy kontynuujemy w przypadku Grenevii - dodaje.

- Adaptujemy w obszarze OZE wypracowany wcześniej model budowy wartości. Posiadane przez nas kompetencje i doświadczenia wykorzystujemy do dokonania bardzo istotnej zmiany modelu biznesowego, który będzie odpowiadał nowym czasom i wyzwaniom jakie stoją przed gospodarką na drodze do niskoemisyjności. Doskonale wpisują się w to projekty z związane z megratrendem zielonej transformacji, w tym sektor OZE i elektromobilność - wskazuje Mirosław Bendzera.

Model operacyjny grupy opiera się na poszukiwaniu i zaangażowaniu w podmioty mające istotny wpływ na transformację w kierunku zielonej gospodarki i oferujące najwyższą potencjalną stopę zwrotu. Grenevia, we współpracy ze spółkami portfelowymi, skupia się na poprawie efektywności wybranych podmiotów, wsparciu kluczowych dla nich obszarów i ułatwieniu im dostępu do finansowania.

W ramach Grenevii skalowanie wzrostu poszczególnych segmentów odbywa się organicznie oraz przez wykorzystywanie synergii w ramach Grupy, jak również potencjalne transakcje M&A. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki spółek, które dołączyły do Grupy po zielonym zwrocie. Moce produkcyjne Impactu w ciągu roku zwiększyły się trzykrotnie, a w przypadku PST portfel projektów wzrósł w ciągu dwóch lat ośmiokrotnie.

Kluczowym elementem w strategii grupy jest obszar ESG. Znajduje to odzwierciedlenie w zaprezentowanej w styczniu 2023 roku strategii zrównoważonego rozwoju grupy Grenevia, która definiuje zobowiązania w tej sferze.

Jest ona oparta o pięć filarów zrównoważonego rozwoju z perspektywy spółki. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych trendów, na czele z paradygmatami redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, które są fundamentami transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia grupy Grenevia wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dedykowane rozwiązywaniu globalnych problemów. W ramach strategii spółka zdefiniowała 22 projekty wdrożeniowe, a ich realizacja ma przynosić wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia.

Jej podstawowe cele obejmują m.in: uniknięcie do roku 2030 emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych; redukcję do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 40 proc., w stosunku do roku 2021; zmianę miksu energetycznego grupy - do końca 2024 ok. 35 proc. wykorzystywanej energii ma pochodzić z OZE; zmianę struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70 proc. przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych; ponadto do końca 2025 roku relacje z 70 proc. istotnych dostawców mają być oparte o kodeks zrównoważonego rozwoju Grenevii.