To ma być przełomowy rok dla polskiego atomu. Koncerny zdradzają ambitne plany

Rok 2022 r. może być przełomowym dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - nie jest wykluczone, że poznamy w nim dostawcę technologii dla polskich elektrowni jądrowych. Przedstawiciele francuskiego EDF, koreańskiego KHNP i amerykańskiego Westinghouse mówią WNP.PL o swoich nadziejach i obawach w związku z realizacją polskiego programu jądrowego.

Europejskie partnerstwo

KHNP: wiążąca oferta już wkrótce

Westinghouse: oferta w połowie 2022 r.

- Jeśli chodzi o działania Westinghouse, które realizuje wspólnie z firmą Bechtel w zakresie przygotowania studium FEED (Front End Engineering Design) są one prowadzone zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie międzyrządowej. Będziemy gotowi do przedstawienia propozycji stronie polskiej w połowie 2022 r. - mówi WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Przekonuje, że program jądrowy oparty na reaktorach EPR przyniósłby liczne korzyści polskiej gospodarce oraz byłby istotnym impulsem dla jej długoterminowego wzrostu.- Szacuje się, że w fazie budowy dwóch bliźniaczych reaktorów EPR mogłoby powstać około 25 tys. lokalnych, a także dziesiątki tysięcy innych, pośrednich miejsc pracy. Dalsze korzyści programu wiązałyby się również z możliwością wykorzystania efektów synergii z innymi projektami EPR w całej Europie, w duchu długoterminowego europejskiego partnerstwa między polskim i francuskim przemysłem jądrowym - wylicza Thierry Deschaux.Podkreśla, że realizacja programu jądrowego w Polsce, a tym samym daty rozpoczęcia i zakończenia jego poszczególnych etapów to wyłączna domena polskich władz.- Polska i Korea aktywnie omawiały możliwości współpracy w ramach spotkań rządowych, a także podczas wizyty CEO naszej firmy w Polsce w 2021 r. Widzimy, że polski program energetyki jądrowej staje się coraz bardziej szczegółowy i są podejmowane pewne decyzje, które powinny pozwolić na wskazanie preferowanej lokalizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce - mówi WNP.PL Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy KHNP departamentu rozwoju międzynarodowego biznesu elektrowni jądrowych.Jak dodaje, KHNP planuje przedstawić swoją propozycję w pierwszym kwartale 2022 r.- O ostatecznym terminie złożenia oferty zadecydują rozmowy z polskim rządem. Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje zostaną ocenione w sposób sprawiedliwy i obiektywny według takich kryteriów jak bezpieczeństwo, możliwości zarządzania projektem przez oferenta oraz konkurencyjności cenowej, w celu zapewnienia udanej realizacji polskiego programu energetyki jądrowej - dodaje Yoh-Shik Nam.Zapewnia, że KHNP posiada duże możliwości w zakresie budowy nowych bloków jądrowych w konkurencyjnej cenie, zgodnie z harmonogramem określonym w PPEJ.- Obecnie przygotowujemy ofertę w oparciu o informacje przekazane dotychczas przez polski rząd. W tym celu KHNP aktywnie komunikuje się z odpowiednimi urzędnikami po stronie polskiej. Ponadto prowadzimy liczne rozmowy na poziomie operacyjnym z polskim rządem, które dotyczą wzajemnej współpracy, w tym również finansowania inwestycji. Naszym celem jest kontynuowanie dwustronnych rozmów w celu przedstawienia konkurencyjnej oferty, która w pełni odpowie na potrzeby Polski - podsumowuje Yoh-Shik Nam.Ocenia, że najistotniejszą sprawą w 2022 r. będzie wybór przez polski rząd partnera technologicznego, który dostarczy technologię na potrzeby programu budowy krajowych bloków jądrowych - jest to jeden z istotnych warunków dotrzymania terminu oddania do eksploatacji pierwszego bloku w 2033 r.- Wierzę, że wybór partnera technologicznego nastąpi w 2022 r. Sprzyjają temu także obiektywne potrzeby polskiej gospodarki oraz sytuacja w otoczeniu makro, miedzy innymi związana z wdrażaniem Zielonego Ładu i osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Atom pomoże także zminimalizować ryzyko rosnących cen uprawnień do emisji CO2 oraz uodpornić się na potencjalne kryzysy i niepewność rynku paliw kopalnych, w tym gazu - dodaje Mirosław Kowalik.Zapewnia, że technologia Westinghouse będzie w stanie zapewnić stabilne, bezemisyjne dostawy energii elektrycznej po konkurencyjnych cenach, spełnia także najwyższe europejskie standardy bezpieczeństwa i jakości.- Reaktor Westinghouse AP1000 wyposażony jest w niezawodne, pasywne systemy bezpieczeństwa, które zapewniają chłodzenie reaktora w razie ustania zasilania elektrycznego, przy awaryjnych, niespodziewanych wyłączeniach - podsumowuje Mirosław Kowalik.