To ma być recepta na klimatyczny kryzys

Masowa elektryfikacja, czterokrotne zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz przejście na ekologiczne materiały budowlane – wprowadzenie na szerszą skalę takich m.in. rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym proponują autorzy raportu Greenbook.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W raporcie Greenbook znajduje się m.in. diagnoza obecnej sytuacji w obszarze ekotrendów i zielonej transformacji.

Dowiedzieć się z niego także można, jakie działania należy zarekomendować, aby osiągnąć cele klimatyczne – przede wszystkim w biznesie.

Autorzy raportu ostrzegają jednak, że realizacja ich, a także powstrzymanie do 2050 roku globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 st. Celsjusza staje się coraz trudniejsze.

Jak przypominają autorzy Greenbook 2023, poziom emisji CO2 wyznaczył kolejny rekord (36,6 GTon), a oczekiwany punkt przełomu i spadek produkcji dwutlenku węgla wyznaczony na lata 2023 - 2024 coraz bardziej się oddala. Dlatego też szczegółowo diagnozują obecną sytuację i podsuwają biznesowi oraz rządzącym konkretne rozwiązania, aby temu przeciwdziałać.

- Zarówno same dane do raportu, jak i do sformułowania w nim finalnych wniosków, pozyskaliśmy z czołowych globalnych instytucji, takich jak Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) czy Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu ONZ, oraz najlepszych światowych uczelni i ośrodków nauki - relacjonuje Filip Kowalik, współzałożyciel stowarzyszenia Miasto2077 oraz Green is Good, współautor Greenbook 2023, który przekonany jest, że prezentowany właśnie dokument odpowiada na większość pytań związanych z zieloną transformacją i ekotrendami, jakie zarysowują się we współczesnym biznesie.

Chciałby, aby pozyskane przez niego oraz jego współpracowników i opublikowane w formie raportu dane stać się mogły wskazówką dla wszystkich, którzy powinni wdrażać zmiany w kierunku zero- i niskoemisyjnej gospodarki.

- Dzięki temu otrzymujemy unikalną wiedzę na temat trendów, jakie kształtują się dziś w biznesie, w obszarze ekologii, a także, w którym kierunku powinny one podążać, aby spełniać coraz bardziej wyśrubowane wymagania środowiskowe – relacjonuje Filip Kowalik współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto2077 oraz Green is Good, współautor Greenbook 2023, który przekonany jest, że prezentowany właśnie dokument odpowiada na większość pytań związanych z zieloną transformacją i ekotrendami, jakie zarysowują się we współczesnym biznesie.

Współczesne zagrożenia dla środowiska. Biznes i władza powinny zareagować

Zwraca przy tym uwagę, że jeśli obecna trajektoria emisji nie ulegnie zmianie, temperatura na kuli ziemskiej wzrośnie o 3,2 stopnia Celsjusza powyżej temperatury sprzed epoki przemysłowej (wg. IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu). Aby osiągnąć neutralność emisyjną w 2050 roku do końca dekady, emisję CO2 trzeba zmniejszyć o 43 proc. Taki wynik wydaje się być już poza zasięgiem, niemniej potrzebne są bardziej zdecydowane działania polityczne oraz większe inwestycje.

Greenbook 2023 ma stać się źródłem wiedzy i wskazówek o zielonej transformacji i eko trendach w biznesie – dla rządzących i managerów.

Autorzy Greenbooka 2023 zwracają uwagę, że tworzy on pewne wskazówki co do dalszego rozwoju bezemisyjnych rozwiązań, jakie znajdują zastosowanie w gospodarce, jak również diagnozuje obecną sytuację w tym obszarze. Wymieniają kilka sfer, gdzie działania należy zintensyfikować. Oto ich wnioski:

- W szczególności dotyczy to czystych źródeł energii, na które dziś globalnie wydaje się ok. 1,3 bln dolarów. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) obecne, rządowe plany zakładają zwiększenie ich do 2,1 bln dolarów w perspektywie 2030 roku, aby jednak zrealizować scenariusz powstrzymania zmian klimatu potrzeba osiągnąć znacznie wyższy pułap 4,2 bln dolarów rocznie.

- Zielona transformacja będzie kosztowna, łącznie do 2050 roku trzeba bowiem zainwestować 194,2 bln dolarów. To jednak mocno pobudzi gospodarkę - wg. International Renewable Energy Agency do 2030 roku tylko w obszarze energii powstanie 85 mln nowych miejsc pracy.

- Konieczne jest przyspieszenie nie tylko inwestycji w OZE, ale także w przypadku dopiero rozwijających się technologiach jak instalacje wychwytywania i składowania dwutlenku węgla CCS - potencjał działających i rozwijanych projektów to zaledwie 3,5 proc. finalnego zapotrzebowania i około 0,7 proc. całej obecnej emisji.

- Drugim podobnym kierunkiem jest produkcja czystego wodoru. Tu przede wszystkim mamy wciąż wysokie koszty i bardzo powolny rozwój mocy wytwórczych - do 2030 roku planuje się uruchomić elektrolizery o łącznej mocy 134-240 GW, podczas gdy według IEA pod koniec dekady powinniśmy mieć już 700 GW mocy.

Twierdzą też, że osiągamy już widoczne postępy: w 2022 moce OZE wzrosły o 6 proc., w 2023 roku fotowoltaika ma pobić kolejny rekord, a w połowie dekady powinno dojść też do wielkiego przesilenia, jakim będzie globalny spadek zużycia energii pierwotnej.

Sporo pracy przed rządzącymi i biznesem, by dojść do neutralności klimatycznej

W Greenbooku 2023 przeczytać można, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w transformacji ekologicznej. Świadczyć o tym ma choćby to, że do 2020 r. tylko 20 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych objętych było podatkami od emisji dwutlenku węgla lub systemami handlu emisjami.

- Droga do neutralności emisyjnej jest wąska, ale nadal możliwa do osiągnięcia. Jeśli chcemy osiągnąć to w 2050 roku, nie powinniśmy już podejmować żadnych inwestycji w nowe projekty naftowe, gazowe i węglowe – taką przestrogę sformułowaną przez Fatiha Birola, dyrektora wykonawczego Międzynarodowej Agencji Energii, przytaczają autorzy raportu.

Ich zdaniem, dużym wyzwaniem staje się też elektromobilność oraz budownictwo. Jeśli chodzi o auta elektryczne, jak twierdzą, mamy za sobą ogromne sukcesy, bowiem w ciągu dwóch lat ich sprzedaż wzrosła z 3,1 do 10 mln sztuk i są szanse, na pobicie wszystkich wytyczonych wcześniej celów upowszechniania elektryków.

- W 2022 roku pierwszy raz od lat zdrożały jednak baterie (o 7 proc.) i nie ma jednoznacznych perspektyw ponownego, szybkiego spadku cen. A jest to kwestia fundamentalna dla obniżki kosztu zakupu i upowszechniania się aut elektrycznych (dziś bateria stanowi 31 proc. jego ceny i w ciągu dwóch lat miała spaść do 24 proc.) – ostrzegają.

Budownictwo staje się coraz większym obciążeniem

Autorzy Greenbooka 2023 wskazują jednocześnie na coraz większe obciążenie, jakim staje się za to budownictwo, zwłaszcza wykorzystanie wysokoemisyjnych materiałów takich jak beton. - Jeśli nie zmienimy modelu stawiania domów i biurowców, udział emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji materiałów budowlanych wzrośnie z 8 proc. dziś do 25 proc. w połowie wieku (udział w globalnym bilansie CO2) – alarmują i uzasadniają, że właśnie dlatego coraz częściej stawia się na drewno jako materiał, który nie tylko nie emituje CO2, ale przeciwnie - gromadzi je w czasie wzrostu drzewa i zmniejsza poziom gazów cieplarnianych w atmosferze.

– Chcemy, aby ci, od których to zależy, czyli prezesi firm czy rządzący, potraktować mogli Greenbook 2023 jako źródło wiedzy o obecnych eko trendach w biznesie i mogli na tej podstawie podejmować decyzje, które zaważą na przyszłości naszej planety – przyznaje Filip Kowalik.

Jego zdaniem część ze sformułowanych we współtworzonym przez niego raporcie już dziś uznać można za swego rodzaju wytyczne przy tworzeniu szczegółowych planów do konkretnej realizacji celów klimatycznych zarówno przez biznes, jak i całe kraje.

Powstanie Greenbooka 2023 wsparło kilkanaście polskich firm, dla których zielona transformacja jest tematem bardzo ważnym, a uświadomienie wagi wyzwania koniecznością.

Miasto2077 oraz Green is Good to organizacje pozarządowe, które – jak ujawniają - już od dekady zajmują się śledzeniem i analizą trendów, kształtujących świat oraz gospodarkę. Od początku skupiają się m.in. na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz zielonej transformacji. Obserwujemy jej postępy i zasięg. Jakie ma przed sobą bariery oraz jakie działania są najbardziej pożądane.