To oni budują rynek giełdowy. Najaktywniejsze spółki i maklerzy roku wyróżnieni

Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych 26 czerwca podczas gali Podsumowania Roku Giełdowego 2022 nagrodziły najaktywniejsze spółki i maklerów minionego roku.

Łącznie wręczono 17 statuetek: 14 Platynowych Megawatów oraz 3 Rozrachunki.

Tegoroczny finał Podsumowania Roku Giełdowego odbył się w ramach organizowanego przez Towarową Giełdę Energii (TGE) XV Forum Obrotu.

Ubiegły rok to kryzys energetyczny i idące za nimi zmiany legislacyjne na rodzimym gruncie

- Rok 2022 był czasem kolejnych wyzwań, zarówno w wymiarze społeczno-politycznym, jak i tym bliższej nam - rynkowym. Ubiegły rok to także kryzys energetyczny i idące za nimi zmiany legislacyjne na rodzimym gruncie, które przełożyły się na zintensyfikowanie naszych działań na rzecz optymalizacji czy rozwoju oferty warszawskiego parkietu, a w szerszej perspektywie - na rzecz całej polskiej gospodarki - zaznaczył Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii (TGE). - Cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy docenić podmioty i maklerów, którzy poprzez swoje zaangażowaniem przyczyniają się do budowania rynku giełdowego. Bez państwa wkładu nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy obecnie. I nie moglibyśmy wdrażać nowych mechanizmów na miarę państwa oczekiwań oraz potrzeb. Dziękuję za to w imieniu zarządu i pracowników TGE oraz gratuluję przyznanych Platynowych Megawatów - podkreślił Piotr Zawistowski.

W tym roku TGE wyłoniła dodatkowych laureatów, przyznając dwie nagrody za aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju produktów giełdowych w roku 2022

Maklerzy i podmioty najbardziej aktywne na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego czy praw majątkowych są nagradzani przez Towarową Giełdę Energii i Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych już od 13 lat. W tym roku, obok znanych kategorii, TGE wyłoniła dodatkowych laureatów, przyznając dwie nagrody za aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju produktów giełdowych w roku 2022.

Platynowe Megawaty trafiły zatem łącznie do 7 przedsiębiorstw i 7 maklerów. Z kolei Rozrachunki, przyznawane przez IRGiT, powędrowały do 3 firm, z czego jedna z nich została wyróżniona nagrodą specjalną za współpracę i komunikację w roku 2022. Finalnie - w ramach całego Podsumowania Roku Giełdowego 2022 - wręczono 17 statuetek.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych działa już od 13 lat

- Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych działa z sukcesem od 13 lat, dokładnie tyle samo razy wręczaliśmy wyróżnienia - wskazał Andrzej Kalinowski, prezes zarządu IRGiT. - Na przestrzeni lat podnosiliśmy nasze standardy bezpieczeństwa rozliczeń i testowaliśmy wspólnie z rynkiem nowe rozwiązania. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że udało nam się stworzyć organizację, która swoją pozycję zawdzięcza m.in. współpracy z instytucjami państwowymi oraz członkami Izby. Dlatego tak ważne jest dla nas uhonorowanie Państwa Rozrachunkami i po raz kolejny spotkanie się w ramach święta rynku giełdowego, jakim niewątpliwie jest Podsumowanie Roku Giełdowego - dodał Andrzej Kalinowski.

Platynowe Megawaty 2022 przyznano spółkom:

· PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w roku 2022;

· Polski Koncern Naftowy ORLEN - za największą aktywność na rynkach gazu ziemnego