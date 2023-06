To osiedle będzie zasilane energią pochodzącą w ponad 90 proc. ze źródeł odnawialnych

Powstaje rozwiązanie, dzięki któremu energia potrzeba do ogrzewania mieszkań i wody na jednym z polskich osiedli nawet w 90 proc. pochodzić będzie z odnawialnych źródeł.

Ciepłownia Przyszłości to pierwszy taki projekt w kraju realizowany przez polskich naukowców.

Skupia się on nie na neutralności klimatycznej domków jednorodzinnych - a całego osiedla bloków mieszkalnych.

Jest to krok w stronę niemal całkowitej dekarbonizacji kraju.

Ciepłownictwo systemowe czekają duże zmiany w związku z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Obecnie polskie ciepłownie nadal wykorzystują głównie paliwa kopalne, co wpływa negatywnie na zmiany klimatyczne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt, który jest finansowany z funduszy europejskich

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje projekt, który jest finansowany z funduszy europejskich. Wykonawcą oraz autorem instalacji i technologii jest Euros Energy, polska firma inżynieryjna propagująca nowoczesną energetykę opartą na zasobach odnawialnych.

Projekt ten nie jest tylko futurystycznym rozwiązaniem naukowców. Pierwszy Demonstrator Technologii właśnie powstaje w Lidzbarku Warmińskim. Będzie on zasilał w ciepło większość budynków na Osiedlu Astronomów, a także służył do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkańców. Ciepłownia Przyszłości w ponad 90 proc. wykorzystywać będzie lokalnie dostępne odnawialne źródła energii.

- Ciepłownia Przyszłości zapewni niemal całkowitą dekarbonizację systemu ciepłowniczego i osiągnięcie neutralności klimatycznej. To unikalne rozwiązanie, wykorzystujące połączenie pomp ciepła z trójstopniowym systemem magazynowania - mówi dr Kamil Kwiatkowski, dyrektor ds. projektów badawczych w Euros Energy. - Nasz pełnoskalowy demonstrator technologii pomp ciepła i magazynów ciepła istotnie wpłynie na transformację energetyczną w Polsce oraz wytyczy kierunek inny, niż wykorzystywanie gazu ziemnego jako paliwa zastępczego dla węgla - dodaje.

Demonstrator Technologii Ciepłowni Przyszłości Euros Energy HC Plant zostanie uruchomiony do listopada 2023 roku. Dążenie do dekarbonizacji Polski w wielu projektach wiąże się z zastąpieniem spalania węgla spalaniem gazu ziemnego. Jest on, podobnie jak węgiel, paliwem kopalnym, ich spalanie prowadzi do emisji dwutlenku węgla. Warto przy tym wspomnieć, że paliwa kopalne nadal stanowią 85 proc. całkowitych dostaw energii, jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Realizując Ciepłownię Przyszłości Euros Energy dąży do całkowitego wyłączenia procesów spalania

Projekt Ciepłownia Przyszłości to pierwszy taki projekt w kraju realizowany przez polskich naukowców, skupiający się nie na neutralności klimatycznej domków jednorodzinnych, a całego osiedla bloków mieszkalnych.

Realizując Ciepłownię Przyszłości, Euros Energy dąży do całkowitego wyłączenia procesów spalania, w szczególności węgla. Dlatego zastosowany system pomp ciepła zintegrowano z trzema innymi źródłami: z powietrznymi wymiennikami ciepła, z niskotemperaturowym magazynem gruntowym oraz z wysokotemperaturowym magazynem wodnym.

Dodatkowo zasilany jest on energią elektryczną produkowaną bezpośrednio na miejscu z hybrydowych kolektorów słonecznych PVT oraz z pobliskiej instalacji fotowoltaicznej. Rozwiązanie polskich naukowców jest w pełni skalowalne. Planowane są kolejne realizacje wykorzystujące potencjał Ciepłowni Przyszłości.

Przedsięwzięcie „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonawcą oraz autorem instalacji i technologii jest Euros Energy. Partner Technologiczny to Mitsubishi Electric, a dysponent sieci ciepłowniczej Veolia.

Euros Energy to polska firma inżynieryjna propagująca nowoczesną energetykę opartą na zasobach odnawialnych. Jest producentem ekologicznych urządzeń, m.in. pomp ciepła. Produkty marki są skierowane do klientów indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych.