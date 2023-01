To pierwszy taki projekt OZE w Polsce. Banki udzieliły na jego budowę 776 mln zł kredytu

ING Bank Śląski, PKO Bank Polski oraz mBank są w konsorcjum, które udzieliło łącznie 776 mln zł kredytów na budowę projektu Kleczew Solar & Wind o mocy ponad 200 MW należącego do Grupy Lewandpol - podał ING Bank Śląski.

W I etapie projektu Kleczew Solar & Wind, którego budowa już ruszyła, do sieci przyłączonych zostanie 193 MWp paneli fotowoltaicznych oraz około 12 MW turbin wiatrowych. W kolejnych etapach elektrownia może zostać powiększona.

ING Bank Śląski (jako Agent Kredytu), PKO Bank Polski oraz mBank są w konsorcjum banków, które udzieliły kredytów w łącznej kwocie 776 mln zł na budowę farmy Kleczew Solar & Wind zlokalizowanej na terenach pokopalnianych w gminie Kleczew, w woj. wielkopolskim.

Kleczew Solar & Wind pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową

W komunikacie podano, że Kleczew Solar & Wind będzie jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej, a jak stwierdzono także pierwszym w Polsce wielkoskalowym projektem łączącym energię solarną i wiatrową.

W kolejnych etapach rozbudowy elektrownia może zostać powiększona do ok. 250 MWp w części solarnej oraz o dodatkowe turbiny wiatrowe i magazyny energii. Podano, że energia z farmy w Kleczewie popłynie do odbiorców jeszcze w 2023 roku.

- Wspieranie transformacji środowiskowej i finansowanie proekologicznych inwestycji to dla nas strategiczny kierunek działania. Jako bank jesteśmy nie tylko źródłem wsparcia finansowego, ale również źródłem wiedzy, najlepszych praktyk, innowatorskich rozwiązań w takich obszarach jak zrównoważony rozwój - mówi Michał Mrożek, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, cytowany w komunikacie.

- Cieszymy się, że możemy partnerować jednej z największych inwestycji parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwszemu projektowi w Polsce, który łączy energię solarną i wiatrową – dodaje Michał Mrożek.

- Dziękujemy za zaufanie firmie Lewandpol Holding. Cieszymy się, że możemy ją wspierać w realizacji tak ciekawego projektu, a jednocześnie przyczyniać się do transformacji polskiej energetyki – mówi Marcin Majewski, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Korporacyjnymi PKO Banku Polskiego, cytowany w komunikacie.

Całkowite finansowanie zewnętrzne zabezpieczone na potrzeby Kleczew Solar & Wind wyniosło 866 mln zł

Pakiet finansowania dla projektu został dopełniony pożyczką podporządkowaną do kwoty 90 mln zł udzieloną w ramach komercyjnej działalności inwestycyjnej przez Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu całkowite finansowanie zewnętrzne zabezpieczone na potrzeby realizacji inwestycji wyniosło 866 mln zł.

W ramach finansowania bankowego spółka uzyskała kredyt terminowy, kredyt VAT oraz limit na rezerwę obsługi zadłużenia. Ponadto banki wezmą udział w zabezpieczaniu ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka walutowego. Natomiast głównym celem pożyczki PFR jest stworzenie warunków do dalszej rozbudowy projektu.

- Każda inwestycja w OZE jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i stabilizacji gospodarki. Tylko w minionym roku import paliw kopalnych kosztował Polskę około dwukrotnie więcej niż w 2021 roku. Do tego dochodzą ceny uprawnień do emisji CO2, generujące kolejne koszty, które swoje odzwierciedlenie znajdują w wyższych cenach produktów i usług - powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, cytowany w komunikacie.

- Transformacja energetyczna w Polsce rzeczywiście się odbywa, ale wymaga czasu. Naszym zadaniem jako PFR jest wspieranie przedsiębiorców i inwestorów w realizacji ambitnych projektów energetycznych, aby zielona transformacja przyspieszała – powiedział Paweł Borys.

- Inwestycja doskonale wpisuje się w realizację strategii mBanku, której filarem jest finansowanie zielonej gospodarki. Projekt łączy w sobie produkcję energii z wiatru i słońca, a to wszystko w ramach rekultywacji terenu pokopalnianego. Jest więc doskonałym przykładem ekotransformacji, którą chcemy wspierać – mówi Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, cytowany w komunikacie.

Projekt Kleczew Solar & Wind został przygotowany przez spółkę E&G z Grupy Lewandpol jako inwestora oraz Ergy jako asset managera projektu i doradcę finansowego inwestora.

Transakcja odbyła się przy wsparciu DNV jako niezależnego doradcy technicznego oraz kancelarii prawnych CMS (doradca kredytobiorcy), Norton Rose Fulbright (doradca konsorcjum banków) i Gessel (doradca Polskiego Funduszu Rozwoju).

- To dla nas strategicznie ważny projekt i symboliczny krok w kierunku dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz zapewnienia taniej i czystej energii elektrycznej. Wraz z zespołem Ergy zwracaliśmy szczególną uwagę na znaczący udział renomowanych polskich dostawców i wykonawców w łańcuchu dostaw - powiedział Andrzej Lewandowski, prezes zarządu Lewandpol Holding cytowany w komunikacie.

- Mając na uwadze dalszą rozbudowę projektu, niezwykle ważne było dla nas pozyskanie długoterminowych partnerów finansowych, którzy są liderami finansowania rynku OZE w Polsce. Wybraliśmy ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, mBank i Polski Fundusz Rozwoju i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania ich przedstawicieli – powiedział Andrzej Lewandowski.

Grupa Lewandpol jest inwestorem prywatnym działających w obszarze OZE. Jej właścicielem jest Andrzej Lewandowski – przedsiębiorca i sportowiec, kierowca wyścigowy. Historycznie grupa była zaangażowana w inwestycje w farmy wiatrowe na etapie deweloperskim.

Od 2014 roku rozwija działalność inwestycyjną w formule „family office”, która koncentruje się na dojrzałych inwestycjach OZE w Polsce (tj. na etapie około ready-to-build lub późniejszym).

Oprócz budowy i przygotowywanej rozbudowy Kleczew Solar & Wind, grupa zarządza wybudowaną w 2015 roku Farmą Wiatrową Łańcut o mocy 67,5 MW oraz poszukuje kolejnych, podobnych inwestycji.