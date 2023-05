To pozwoli uniezależnić produkcję zielonych paliw od możliwości przyłączeniowych

W ubiegłym roku projekty OZE, które złożyły wnioski o przyłączenie do sieci - o łącznej mocy ponad 50 GW - dostały odmowy.

- Osiągnięcie w Polsce celów dotyczących zielonego wodoru będzie wymagało działań na wielu poziomach, a współpraca międzysektorowa będzie kluczowa w tym procesie. Jednym z najważniejszych zadań jest budowa i podłączenie do sieci ogromnej mocy OZE - mówi Robert Adamczewski, dyrektor ds. rozwoju European Energy Polska, spółki działającej w branży zielonej energii elektrycznej. - Niestety w ubiegłym roku wnioski o przyłączenia do sieci na ponad 50 GW zostały odrzucone przez OSP (operator systemu przesyłowego - przyp. red.). Pokazuje to słabość infrastruktury energetycznej w Polsce - dodaje.

Jednocześnie zwraca uwagę, że rozwiązaniem, które pozwoli uniezależnić produkcję zielonych paliw od możliwości przyłączeniowych, jest budowa hubów produkcyjnych.

Więcej OZE musi zostać zbudowanych i podłączonych do sieci, dostarczając zieloną energię do szerszego grona odbiorców końcowych

Takie rozwiązanie nie obciąży dodatkowo sieci elekroenergetycznej i pozwoli budować technologię, która w Polsce powinna być rozwijana. Rozwiązaniem może być budowa projektu OZE i jego bezpośrednie połączenie z zakładami produkcji wodoru lub e-metanolu.

- Jednak więcej OZE musi zostać zbudowanych i podłączonych do sieci, dostarczając zieloną energię do szerszego grona odbiorców końcowych i obniżając ceny energii elektrycznej, która jest podstawową zmienną decydującą o konkurencyjności przemysłu - wskazuje Robert Adamczewski.

W Polsce produkcja e-metanolu i zielonego wodoru w skali przemysłowej właściwie nie istnieje. Jednak w Europie tego rodzaju projekty zaczynają mieć wpływ na rynek paliw wykorzystywanych w transporcie i produkcji oraz na sektor ciepłowniczy. Dlatego też firmy chcą tę technologię rozwijać nad Wisłą. European Energy posiada już moce operacyjne w zakresie energii odnawialnej, aktywne projekty budowlane i rozwojowe.

W trakcie produkcji zielonego wodoru generowana jest duża ilość ciepła

- Badamy opcje zielonego wodoru i e-metanolu, tworzenie hubów i zapotrzebowanie odbiorców. Nasze doświadczenie w Danii daje nam ukierunkowane spojrzenie na przyszłe polskie projekty dotyczące produkcji zielonego paliwa. Już w 2023 roku European Energy planuje dostarczać zielony wodór do portu Esbjerg w Danii ze swojej farmy wiatrowej w Måde koło Esbjerg o łącznej mocy 12 MW. Zielony wodór będzie wykorzystywany w ogniwach paliwowych do „ekologizacji" statków w porcie - wyjaśnia Robert Adamczewski.

W trakcie produkcji zielonego wodoru generowana jest duża ilość ciepła. Zatem jego nadmiar ma zostać wprowadzony do lokalnej sieci ciepłowniczej dla dwustu gospodarstw domowych. To niejako połączenie sektora energetycznego, paliwowego i grzewczego w jednym projekcie.