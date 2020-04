Tobiszowski: Energetyka zawodowa, górnictwo i hutnictwo – tędy droga do wychodzenia z kryzysu

Trzeba zadbać o to, by poziom inwestycji w energetyce zawodowej nie spadł drastycznie w kolejnych miesiącach – uważa Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i członek rady programowej Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Były wiceminister energii dodaje, że mocno trzeba się zastanowić nad celem osiągnięcia zeroemisyjnej gospodarki w Unii Europejskiej. „Pochopne decyzje zablokują nam sprawne wychodzenie z kryzysu”.

Europa nie zejdzie z zielonego kursu. Pojawia się jednak coraz więcej głosów o konieczności rewizji – jeśli nie zobowiązań, to harmonogramów i priorytetów. Słychać o tym m.in w wypowiedziach polityków przychylnych rządowi.



- Dziś, kiedy troszczymy się o to, by utrzymać miejsca pracy w gospodarce, ważne jest, żebyśmy nie dopuścili do ich likwidacji w przemysłach tradycyjnych – podkreśla Grzegorz Tobiszowski w rozmowie z WNP.PL.

Rozmowa o tym, jak powinna zmieniać się polska energetyka i sektor wydobywczy, jaka powinna być ich rola w okresie odrabiania gospodarczych strat, powstała w ramach projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki.