Toczy się spór o atom dla Polski. Koreańczycy odrzucają oskarżenia Amerykanów

Westinghouse przekonuje, że koreańska grupa KHNP nie ma prawa eksportować reaktorów APR 1400 bez jej zgody. - To nieprawda, mamy pełne prawo do eksportu APR 1400 - zapewnia KHNP. Sprawa trafiła do sądu. Zdaniem ekspertów strony porozumieją w tej kwestii.

Grupy PGE i ZE PAK wraz z koreańskim koncernem KHNP planują w Wielkopolsce budowę dwóch reaktorów APR 1400 o łącznej mocy 2800 MW.

Amerykański Westinghouse przekonuje, że eksport przez koreańską firmę technologii jądrowych bez zgody Westinghouse i rządu USA byłby złamaniem prawa międzynarodowego i amerykańskich przepisów.

KHNP odpowiada, że tezy Westinghouse są nieprawdziwe i koreańska grupa posiada pełne prawo do eksportu swojej technologii jądrowej.

Pod koniec kwietnia 2023 r. w Stanach Zjednoczonych gościł prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol i byłoby dziwne, gdyby nie rozmawiał o współpracy w sektorze energetyki jądrowej.

PGE i ZE PAK ogłosiły 13 kwietnia 2023 r. powołanie spółki o nazwie PGE PAK Energia Jądrowa, która planuje wraz z koreańską grupą KHNP budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. W nowej spółce PGE i ZE PAK mają po 50 proc. udziałów.

PGE do sprawy podchodzi spokojnie: Amerykanie muszą dogadać się z Koreańczykami

- Jesteśmy dzisiaj na etapie bardzo wstępnym. Rozpoczęliśmy współpracę od porozumienia w październiku 2022 r. w Seulu podpisanego pomiędzy trzema partnerami, czyli ZE PAK, PGE i KHNP, dotyczącego w realizacji w Wielkopolsce elektrowni z dwoma reaktorami. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że stworzyliśmy spółkę, gdzie po 50 proc. udziałów mają PGE i ZE PAK i ta spółka jest na etapie przygotowania wystąpienia o pozwolenia środowiskowe, badania lokalizacyjne, jak również wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Lechosław Rojewski, wiceprezes PGE.

Jak dodał, dopiero później będą rozmowy ze stroną koreańską na temat powstania spółki celowej, gdzie strona polska będzie miała 51 proc. udziałów, a strona koreańska będzie miała do 49 proc. udziałów.

- Jeżeli chodzi o strukturę finansowania, to jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie. Jest kilkanaście różnych modeli finansowania inwestycji jądrowych - zaznaczył Lechosław Rojewski.

Powiedział, że strony zakładają, że pierwszy blok jądrowy rozpocznie produkcję energii w 2035 r. Docelowo, dwa bloki po 1400 MW, będą pokrywać ok. 12 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce.

Od dawna jednak amerykański koncern Westinghouse przekonuje, że eksport przez KHNP technologii jądrowych bez zgody Westinghouse i rządu USA byłby złamaniem prawa międzynarodowego i amerykańskich przepisów.

- Z punktu widzenia PGE jest to problem, który powinny ze sobą rozwiązać strona koreańska i amerykańska - komentuje Lechosław Rojewski.

Westinghouse poszło do sądu. Ale liczy na współpracę z Koreańczykami

- Złożyliśmy sprawę w sądzie. To kwestia własności intelektualnej oraz sprawa eksportu towarów podwójnego zastosowania. Technologia AP1000 była licencjonowana przez regulatora amerykańskiego i jej transfer do Korei był przedmiotem regulacji o kontroli eksportu i kraj, który ją dostał, musi dostać zgodę kraju wydającego licencję. Tak było np. z czołgami Leopard - mówił podczas EKG Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse w Polsce.

Zastrzeżenia Westinghouse wobec KHNP to żadna nowość. Przypomnijmy, że w październiku 2022 r. pojawiła się informacja, że Westinghouse wniósł do sądu o zakazanie przekazania informacji technicznych koreańskiemu KHNP dot. budowy elektrowni jądrowych w przypadku Polski oraz Czech i Arabii Saudyjskiej.

Złożenie pozwu przez Westinghouse przeciwko KHNP nie było zaskoczeniem. Taka możliwość i kwestie związane z prawami autorskimi do koreańskiej technologii jądrowej były już dyskutowane wcześniej.

Poprosiliśmy KHNP o komentarz do opinii przedstawicieli Westinghouse. Odpowiedzi strony koreańskiej są jednoznaczne.

KHNP jest pewny swoich racji i jasno odpowiada Westinghouse

- Treść publicznych wypowiedzi Prezesa Westinghouse z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz następujące po nim publikacje medialne są pod wieloma względami nieścisłe. W szczególności nieprawidłowe są stwierdzenia, które wskazują, że KHNP naruszyło prawa własności intelektualnej Westinghouse oraz nie może eksportować własnej technologii jądrowej do Polski bez uprzedniej zgody Westinghouse. Nie ma żadnych przeszkód dla realizacji projektu elektrowni jądrowej przez KHNP w Polsce - czytamy w oświadczeniu KHNP przesłanym redakcji WNP.PL.

Jak zaznaczono, nie jest też prawdą, że uzyskano zgodę Westinghouse na eksport technologii w celu budowy elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

KHNP zbudowało lub eksploatuje łącznie 8 reaktorów APR1400 w Korei, a także z powodzeniem zbudowało 4 reaktory tego samego modelu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są w fazie eksploatacji lub oddania do użytku.

- Za sprawą ciągłej realizacji szeregu projektów w Korei i za granicą, KHNP uzyskało zdolności do budowy elektrowni jądrowych w jak najkrótszym czasie oraz w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Co więcej, KHNP jest uznawane za firmę, która potrafi budować na czas i w ramach budżetu, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W oparciu o te możliwości KHNP będzie z powodzeniem realizować projekt elektrowni jądrowej w Pątnowie i przyczyni się do stabilnych dostaw energii w Polsce - napisało KHNP.

Strony dojdą do porozumienia. To spór sojuszników

Zdaniem części ekspertów obie strony dojdą do porozumienia.

- Z pewnością Westinghouse i KHNP dojdą do porozumienia w tej kwestii. Trzeba pamiętać, że KHNP wykonuje wiele elementów do reaktorów Westinghouse, obie firmy są tutaj współzależne od siebie i być może nikomu nie zależy na długotrwałym przeciąganiu sporu - mówi WNP.PL Adam Błażowski z Fundacji Fundacji FOTA4Climate.

Wiadomo, że Westinghouse z KHNP i innymi koreańskimi firmami od dawna ze sobą współpracują i nikomu nie zależy na przeciąganiu sporu. Przypomnijmy, że np. koreańska grupa Doosan, obecna także w Polsce, w przeszłości wyprodukował reaktory i wytwornice pary reaktorów AP1000 produkcji Westinghouse, które były budowane w Chinach i USA.

Dla odmiany Westinghouse był dostawcą dla elektrowni KHNP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w elektrowni Barakah takich elementów, jak pompy, rdzeń reaktora i układy sterowania.

Trzeba przy tym pamiętać, że Stany Zjednoczone i Korea Południowa to dość silni sojusznicy. Pod koniec kwietnia 2023 r. w Stanach Zjednoczonych gościł prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol i byłoby dziwne, gdyby nie rozmawiał o współpracy w sektorze energetyki jądrowej.

O dobrych relacjach pomiędzy obydwoma krajami świadczy np. fakt, że prezydent Joe Biden podczas oficjalnej kolacji namówił prezydenta Jun Suk Jeola do zaśpiewania piosenki. I prezydent Korei Płd zaśpiewał przebój American Pie.