Tomasz Biernacki i jego Dino inwestują w energetykę

Sieć sklepów Dino Polska Tomasz Biernackiego zwiększa ilość instalacji fotowoltaicznych, których moc wynosi już 78 MW, rozpoczęła także sprzedaż paliw płynnych. Prowadzone są również działania zwiększające efektywność energetyczną.

Liczba marketów Dino posiadających własne instalacje fotowoltaiczne zwiększyła się z 1701 na koniec 2022 r. do 2010 na koniec września 2023 r.

Spółka Dino Oil rozpoczęła działalność operacyjną pierwszej stacji paliw, która zlokalizowana jest na terenie centrum dystrybucyjnego Dino w Łobzie (woj. zachodniopomorskie).

Sieć sklepów Dino to jeden z największych w Polsce sprzedawców. Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino tworzyło 2 340 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 921 434 metrów kwadratowych. Spółka poszerza działalność na inne obszary, w tym fotowoltaikę.

Energetyka rozproszona w Dino Polska: 2010 instalacji

W 2023 r. Dino Polska kontynuuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachach marketów Dino oraz na terenach centrów dystrybucyjnych, dzięki czemu zapotrzebowanie grupy na energię elektryczną w rosnącym stopniu jest zaspokajane z odnawialnych źródeł energii.

Standardowym elementem wyposażenia nowo otwieranych marketów Dino są instalacje fotowoltaiczne. Na koniec trzeciego kwartału posiadało je 2010 sklepów, co stanowiło 86 proc. całej sieci Dino - dla porównania, na koniec 2022 r. instalacje fotowoltaiczne posiadały 1701 sklepy Dino.

Równocześnie w 2023 r. do użytku oddane zostały instalacje odnawialnych źródeł energii na terenach dwóch centrów dystrybucyjnych Dino, a na terenach kolejnych trwają prace dotyczące ich uruchomienia.

Łączna moc instalacji fotowoltaicznych należących do Dino Polska wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 46 proc. do 78 MW. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. Dino Polska wygenerowała 60,0 GWh energii elektrycznej ze słońca, a w analogicznym okresie 2022 r. 34,5 GWh.

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 r. Dino Polska podpisała z należącą do Grupy Polsat Plus spółką Esoleo umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 250 sklepów sieci w całej Polsce.

Spółka weszła także w sektor sprzedaży paliw płynnych. W 2023 r. Dino Oil, spółka z grupy Dino Polska, rozpoczęła działalność operacyjną pierwszej stacji paliw, która zlokalizowana jest na terenie centrum dystrybucyjnego Dino w Łobzie w woj. zachodniopomorskim. Stacja służy potrzebom sieci transportowej Dino oraz jest dostępna dla dostawców towarów do tego centrum dystrybucyjnego.

Nie upubliczniono jeszcze szczegółów dot. rozwoju działalności paliwowej, czy będzie to budowa kolejnych stacji paliw przy centrach dystrybucyjnych czy przy marketach.

Efektywność energetyczna: zamrażarki i żarówki

Fotowoltaika to tylko jeden z elementów prośrodowiskowych działań grupy. Grupa stawia także na wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń chłodniczych - w 2022 r. rozpoczęto wymianę starszych zamrażarek, charakteryzujących się niską efektywnością energetyczną. Nowe urządzenia, oprócz niższego zużycia energii elektrycznej, pracują na naturalnym czynniku chłodniczym propan (R290).

Sieć prowadzi również monitoring energii i sterowanie urządzeniami w sklepach - w 2022 r. rozwiązanie zostało wdrożone w 110 marketach, planowane jest rozszerzanie systemu zarządzania energią na całą sieć.

Dino wymienia także oświetlenie w sklepach, centrach dystrybucyjnych i na parkingach na oświetlenie oparte na technologii LED. Grupa stosuje również zintegrowane systemy zarządzania oświetleniem w centrach dystrybucyjnych oraz wdraża zaawansowane systemy zarządzania energią elektryczną. Planowane jest też zainstalowanie systemów odzysku ciepła w marketach i magazynach.

Ponadto w sieci wprowadzono system zarządzania akumulatorami wózków widłowych. Jak zapewniono, system przedłuża żywotność floty akumulatorowej, a każde centrum dystrybucyjne jest wyposażone w taki system. Baterie podlegają 100-procentowemu recyklingowi.

Duży wzrost przychodów oraz zysków Dino Polska

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Dino wyniosły 18,96 mld zł, wobec 14,10 mld zł w tym samym okresie roku 2022.

Spółka tłumaczy, że znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w trzecim kwartale 2023 r. 16,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 20,6 proc.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z poziomu 1,1 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. do 1,4 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2023 r.

Zysk netto w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. był na poziomie 1,05 mld zł podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 wyniósł on 803,8 mln zł.

Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino tworzyło 2 340 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 921 434 metrów kw. Dino Polska w okresie trzech lat do 30 września 2023 r. zwiększyła liczbę sklepów o 969, czyli o 71 proc. Zarząd spółki oczekuje, że w 2023 r. całkowita liczba sklepów Dino wzrośnie o niskich kilkanaście procent w stosunku do liczby sklepów z końca 2022 r., w 2024 r. spodziewane jest podobne tempo wzrostu sieci.

Głównym akcjonariuszem Dino Polska jest Tomasz Biernacki z pakietem 51,6 procent akcji. To właśnie dzięki Dino biznesmen od znajduje się w zestawieniach najbogatszych Polaków.

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od kwietnia 2017 roku, wchodzi w skład głównego indeksu giełdy WIG 20.