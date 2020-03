Torpol zakończył prace przy budowie układu torowego dla elektrowni Jaworzno III

Na terenie placu budowy przy elektrowni Jaworzno III dokonano odbioru prac zrealizowanych przez Torpol wraz z przekazaniem nowego układu torowego do eksploatacji i rozpoczęciem okresu gwarancyjnego.

Tempo prac przy budowie nasypów podyktowane było koniecznością umożliwienia dostaw węgla do nowego bloku energetycznego. Na miejscu powstały również dwie nastawnie, a także nowoczesny komputerowy system sterowania ruchem kolejowym (SRK) obejmujący nowy układ torowy oraz istniejący Elektrowni Jaworzno II i Elektrowni Jaworzno III wraz z posterunkami powiązanymi z tym układem.Wybudowano dwa nowe obiekty inżynieryjne - przepust oraz most nad rzeką Wąwolnicą. Modernizacji uległa także linia 110 kV, która wchodziła w kolizję z zaprojektowanym układem torowym. Ponadto przebudowano układ drogowy, wybudowano nowe urządzenia teletechnicznei elektroenergetyczne oraz zabudowano 2 wagi statyczno-dynamiczne i 2 przeciągarki wagonów.Planowanym rezultatem inwestycji ma być wzrost efektywności dostawy surowców do produkcji energii oraz wywozu ubocznych produktów spalania transportem kolejowym. Nowy tor łączący blok elektrowni Jaworzno III z Zakładem Górniczym Sobieski powinien skrócić długość transportu węgla potrzebnego dla zasilania bloku, który według szacunków potrzebuje rocznie ok. 2,5 mln ton węgla.Zobacz także: Rekordowy rok Torpolu. Przychody przekroczyły 1,6 mld zł