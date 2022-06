TotalEnergies uruchomił największą farmę fotowoltaiczną we Francji

TotalEnergies podłączył do zintegrowanej sieci energetycznej największą swoją farmę słoneczną o mocy wytwórczej przekraczającej 55 Megawatów. W centralnej Francji, kosztem 38 milionów euro, wybudowano na 75 hektarach nieużytków park z ponad 126 tysiącami paneli fotowoltaicznych. Koncern w ramach swojej strategii zamierza przeznaczać na projekty odnawialnych źródeł energii 25 procent swoich nakładów inwestycyjnych.

Po kilku tygodniach prób i synchronizacji z systemem sieci elektroenergetycznych w ten weekend została uruchomiona elektrownia słoneczna o mocy ponad 55 MW. Autorem projektu i wykonawcą przedsięwzięcia jest koncern paliwo-energetyczny TotalEnergies.

- To dopiero początek, a TotalEnergies ma zamiar być głównym graczem nie tylko zresztą we Francji, w działaniach na rzecz transformacji energetycznej - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor do spraw gazu i źródeł odnawialnych Stephane Michel.

W rejonie Gien we francuskim Regionie Centralnym na powierzchni ponad 75 hektarów zamontowano 126 tysiące paneli fotowoltaicznych. Energia wytwarzana ze Słońca będzie dostarczana do okolicznych 40 tysięcy gospodarstw domowych. Chcąc przekonać lokalną społeczność do tego projektu przygotowano pakiet stałych umów na zakup tańszego prądu. Dzięki tej inicjatywie 200 mieszkańców wyłożyło 2,2 miliona własnych środków na współfinansowanie inwestycji.

Łącznie budowa elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i przyłączenia do sieci kosztowała 38 milionów euro.

Zgodnie z planami w tym roku koncern będzie dysponował zainstalowaną mocą w źródłach odnawialnych na poziomie 1 Gigawata a w 2025 roku mają to być już 4 Gigawaty.

W ocenie francuskiego rządu praktycznie nie jest możliwe osiągnięcie w 2023 roku pułapu 20 GW zamontowanych w panelach fotowoltaicznych i wiatrakach ponieważ obecnie jest to zaledwie 13 GW.

