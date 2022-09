Towarowa Giełda Energii wprowadza nowe indeksy dla sektora OZE

Towarowa Giełda Energii wprowadza dwa nowe indeksy miesięczne dla sektora OZE (TGeONSHOREm i TGePVm), bazujące na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych w Polsce.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wprowadzenie nowych indeksów było jedną z rekomendacji wskazanych w ubiegłorocznym raporcie Instytutu Jagiellońskiego „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”.

Indeksy będą przygotowywane dla poszczególnych miesięcy dostawy lub obrotu, wraz z danymi historycznymi począwszy od stycznia 2021 roku.

Indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych mają ułatwić wytwórcom OZE i odbiorcom energii zawieranie kontraktów cPPA.

Równolegle Giełda będzie publikować indeksy miesięczne: TGeBASEm, odpowiadający średniej arytmetycznej ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych RDN, oraz TGeBASE_WAvg, odpowiadający średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu.

Należy szukać rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników rynku

Zdefiniowanie nowych indeksów pozwoli TGE zarówno na rozszerzenie zakresu publikowanych informacji zgodnie z oczekiwaniem uczestników rynku, jak i na sformalizowanie miesięcznych wskaźników cenowych bazujących na Rynku Dnia Następnego - informuje licencjonowana giełda towarowa w Polsce.

Wprowadzenie nowych indeksów było jedną z rekomendacji wskazanych w ubiegłorocznym raporcie Instytutu Jagiellońskiego „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”. Publikacja zawiera szereg rozwiązań, których wdrażaniem zajmuje się powołany w lipcu 2021 roku Zespół ds. Rozwoju Oferty Giełdowej dla Sektora OZE, skupiający przedstawicieli GK TGE, instytucji finansowych, sektora energetycznego, a także administracji publicznej. Eksperci odpowiadają za opracowanie nowych narzędzi.

- Obecnie publikowane przez TGE indeksy dzienne RDN utrzymują swoją wartość informacyjną, niemniej w kontekście dokonującej się transformacji energetycznej i - co z tym idzie - rosnącego udziału źródeł odnawialnych, w szczególności wiatrowych i fotowoltaicznych, należy szukać rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników rynku. Z tego też powodu wprowadzamy narzędzie, dzięki któremu możliwe jest porównywanie danych w czasie, uwzględniając specyfikę sektora OZE – wyjaśnia Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE. - Jako Giełda staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, kierując nasz wzrok w ostatnich latach przede wszystkim w stronę zielonej branży.

W kolejnych etapach TGE będzie pracować nad ustandaryzowaniem kontraktów

Najistotniejszą kwestią przy wdrażaniu nowych indeksów było wypracowanie, wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki, rozwiązań bazujących na wyznaczeniu profili standardowych poprzez określenie oczekiwanej godzinowej produkcji dla przeciętnego dnia w danym miesiącu, na podstawie których możliwe jest utworzenie odpowiadającego im wskaźnika cenowego.

- W obliczu istotnych zmian zachodzących na rynku energii kluczową rolę odegrają indeksy cenowe dla energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Będzie to pierwszy krok, stosunkowo prosty, gdyż dzieje się w oparciu o znane mechanizmy giełdowe. W kolejnych etapach TGE będzie pracować z pewnością nad próbą ustandaryzowania kontraktów cPPA, tak, aby mogły w jakiś sposób stać się przedmiotem obrotu giełdowego. Takie działania pozwolą uruchomić i ustandaryzować mechanizmy sprzyjające rynkowi OZE w Polsce, co jest niezbędne do dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł, z których pozyskujemy tanią i czystą energię - mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu PSEW.

Indeksy będą przygotowywane dla poszczególnych miesięcy dostawy lub obrotu (w zależności od indeksu), wraz z danymi historycznymi począwszy od stycznia 2021 roku. Każdy z nich będzie publikowany na stronie www.tge.pl nie później niż trzeciego dnia roboczego w odniesieniu do miesiąca poprzedniego.

- Fotowoltaika i lądowa energetyka wiatrowa obniżają hurtowe ceny energii elektrycznej. Wraz