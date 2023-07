Towarowa Giełda Energii wyróżniona czwarty raz przez londyński magazyn

Londyński magazyn Capital Finance International po raz czwarty docenił działania Towarowej Giełdy Energii, która tym razem została wyróżniona tytułem Best Commodities Exchange ESG Strategy Europe 2023.

Londyński magazyn Capital Finance International (CFI.co) co roku wskazuje firmy i organizacje z całego świata, które wg. jego oceny przyczyniają się do konwergencji gospodarek, a poprzez swoją działalność napędzają globalny postęp, stają się inspiracją dla innych podmiotów.

CFI.co już po raz czwarty docenił działania Towarowej Giełdy Energii (TGE). Tym razem polska giełda została wyróżniona tytułem Best Commodities Exchange ESG Strategy Europe 2023.

– Tempo zmian, których doświadczamy w ostatnim czasie, bywa zastraszające. Ale i budujące. Pozytywny aspekt rozwoju można odczuć m.in. w podejściu firm do kreowania własnego biznesu w sposób odpowiedzialny. Nie inaczej jest w przypadku platform obrotu, które włączają kryteria ESG w prowadzoną przez siebie działalność, mając na uwadze kwestie społeczne, pracownicze, etyczne czy związane z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne - powiedział Piotr Zawistowski, prezes zarządu TGE.

- Ogromnie cieszy, że dzięki przyjętej przez Towarową Giełdę Energii w ramach całej Grupy Kapitałowej GPW strategii ESG na lata 2022–2025 możemy kształtować nasz biznes w sposób zrównoważony, starając się przy tym upowszechniać odpowiedzialne zachowania, m.in. poprzez edukowanie uczestników rynku czy promocję wartościowych postaw. Bo jak się okazuje – warto! Tytuł „Best Commodities Exchange ESG Strategy Europe 2023”, którym w tym roku wyróżnił nas magazyn CFI.co, to dla nas ogromny zaszczyt. Wspaniale znów znaleźć się w gronie laureatów tego prestiżowego plebiscytu – powiedział Piotr Zawistowski.

Pierwszy raz Towarowa Giełda Energii została laureatem nagrody CFI.co w 2020 roku, kiedy to wyróżniono ją jako Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe 2020. Przez kolejne dwa lata TGE utrzymywała ten tytuł, a w 2023 zwyciężyła w kategorii Best Commodities Exchange ESG Strategy Europe 2023.