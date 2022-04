Towarowa Giełda Energii zanotowała kilka rekordów

W marcu 2022 r. na Towarowej Giełdzie Energii odnotowano rekordowy wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniósł on 4 946 768 MWh. Zanotowano też najwyższą w historii cenę gazu na rynku dnia następnego - 703,44 zł za MWh. Po długiej przerwie dokonano też transakcji na rynku towarów rolnych: handlowano pszenicą.

Gwarancje pochodzenia

Rynek rolno-spożywczy

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2022 r. 4 946 768 MWh, co stanowi wzrost o 2,7 proc. r/r.Jest to najlepszy wynik miesięczny od początku funkcjonowania Rejestru Gwarancji Pochodzenia.Średnia ważona cena wyniosła 2,90 zł za MWh, co oznacza spadek w stosunku do lutego 2022 r. o 0,29 zł na MWh.W marcu 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 500 ton pszenicy klasy B oraz 100 ton żyta klasy B.Średnia ważona cena pszenicy klasy B wyniosła 1 764,50 zł za tonę, natomiast żyta klasy B – 1 370,00 zł za tonę.