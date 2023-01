Transfer aktywów do NABE nie oznacza, że energetyka będzie mogła mocno zwiększyć zadłużenie - Fitch

Perspektywa dla sektora energetycznego w Polsce w '23 jest stabilna - oceniają przedstawiciele Fitch. Po wydzieleniu wytwórczych aktywów węglowych do NABE Fitch będzie mógł podnieść limity dźwigni finansowej przy obecnych ratingach spółek, ale nie oznacza to, że firmy będą mogły znacząco zwiększać zadłużenie.

"To będzie ważny rok dla polskich spółek energetycznych z powodu planowanego przekazania do NABE wytwórczych aktywów węglowych, a w przypadku PGE także kopalni węgla brunatnego. Oceniamy to pozytywnie z punktu widzenia pozyskiwania przez spółki finansowania bankowego lub poprzez emisje obligacji. ESG stało się bardzo ważnym elementem branym pod uwagę przez sektor finansowy, a spółki mają w planach duże inwestycje w obszarze energetyki odnawialnej czy dystrybucji. Wydzielenie aktywów będzie mieć duży wpływ na profil finansowy spółek, w przypadku PGE duża część biznesu zostanie przekazana do NABE" - powiedział PAP Biznes Arkadiusz Wicik, dyrektor Fitch Ratings.

Jak poinformował, obecnie Fitch nie uwzględnia jeszcze wydzielenia aktywów w swoich ratingach, bo nie uzgodniono wszystkich szczegółów dotyczących wycen, harmonogramu, sposobu i terminu płatności.

"Wydzielenie aktywów do NABE poprawi pojemność zadłużeniową spółek, bo będą miały lepszy profil biznesowy skoncentrowany na dystrybucji i OZE. To znaczy, że będziemy mogli podnieść nasze limity dźwigni finansowej przy obecnych ratingach. Z drugiej jednak strony, wydzielenie aktywów może zwiększyć wskaźniki zadłużenia spółek, gdyż stracą część EBITDA, będą mniejszymi podmiotami, a poziom zadłużenia będzie też zależeć od wyceny aktywów i sposobu płatności. Nie oznacza to więc, że spółki będą mogły znacząco zwiększyć zadłużenie w kolejnych latach. Będziemy analizować ich sytuację jak już będą znane szczegóły transferu aktywów" - dodał dyrektor.

Jak wskazał, dla Tauronu wydzielenie aktywów do NABE nie spowoduje tak dużej zmiany jak w przypadku PGE, bo spółka już teraz ma duży udział dystrybucji w swoim biznesie.

Wicik poinformował, że perspektywa dla sektora energetycznego w Polsce w tym roku jest stabilna.

"Jeśli chodzi o konkretne spółki, to spośród czterech firm dla których mamy ratingi, jest tylko jedna z negatywną perspektywą ratingu - Enea. Według naszych prognoz Enea będzie mieć wysoką dźwignię finansową na koniec 2022 roku i w 2023 roku, powyżej naszego limitu dla obecnego ratingu" - powiedział dyrektor Fitch Ratings.

Pod koniec listopada 2022 roku Fitch Ratings obniżył perspektywę ratingu Enei do negatywnej i podtrzymał ratingi na poziomie "BBB".

Dla Energi długoterminowy rating wynosi "BBB+", a dla Tauronu "BBB-". Perspektywa obu ratingów jest stabilna.

Kilka dni temu agencja Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi IDR grupy PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Fitch prognozuje, że duży plan inwestycyjny grupy zwiększy dźwignię netto PGE w latach 2023-2026. W ocenie agencji przejęcie przez PGE spółki PKP Energetyka będzie pozytywne dla profilu biznesowego grupy, biorąc pod uwagę zwiększony udział przychodów regulowanych.

Wicik, pytany o ocenę planowanego zaangażowania PGE w projekt jądrowy, odpowiedział: "Projekt jądrowy jest na wczesnym etapie. Nie wiadomo jak inwestycja miałaby być finansowana, jaki będzie mechanizm wsparci

Agencja Fitch Ratings spodziewa się w tym roku poprawy dla europejskiego sektora energetycznego.

"Spodziewamy się poprawy dla europejskiego sektora energetycznego w 2023 roku, firmy będą sobie radzić lepiej niż w ubiegłym roku. W 2022 roku branża musiała stawić czoła wielkim szokom związanym z dużym wzrostem cen. Z powodu hedgingu dokonanego przed zwyżkami cen to niekoniecznie było pozytywne. Wkroczyły rządy, wprowadzając przepisy chroniące wrażliwych odbiorców. To spowodowało wiele zamieszania. Nie spodziewamy się podobnego efektu w tym roku. Oczekujemy, że cena będzie dobra z punktu widzenia wytwórców energii. To pozytywne dla producentów zielonej energii, firm ze stałymi kosztami produkcji" - powiedział PAP Biznes Josef Pospisil, szef działu EMEA Utilities & Transport w Fitch Ratings.

"Zakładamy, że rządy będą nadal chronić odbiorców końcowych, ale raczej pobierając od energetyki część nadmiarowych, a nie podstawowych zysków" - dodał.

Fitch spodziewa się dalszej presji na sprzedawców energii.

"Po pierwsze, jest ryzyko problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań przez klientów. Po drugie, rekompensaty za ustalone limity cen mogą nie być wypłacone na czas lub w pełnej kwocie. W typowym zintegrowanym przedsiębiorstwie energetycznym w Europie sprzedaż nie odgrywa jednak głównej roli. Spółki dystrybucyjne w większości europejskich krajów powinny korzystać z wyższej inflacji" - powiedział Pospisil.

Jak wskazał, wyzwaniem dla branży jest wzrost kosztów kapitału.

"Obserwowaliśmy już w ubiegłym roku wzrost kosztów finansowania w przypadku emisji obligacji" - powiedział.

"Oceniamy, że pozytywy przeważą w sektorze energetycznym w tym roku. Mamy jednak kilka ratingów z negatywną perspektywą, więc może być więcej obniżek ratingów niż podwyżek" - dodał Josef Pospisil.

Anna Pełka