Transformacja energetyczna: balast czy szansa?

Każdego słonecznego dnia instalacje PV dostarczają obecnie średnio 50% prądu w Polsce. Jednak rozwój OZE przegonił rozwój sieci, która nie jest przygotowana na tanią, odnawialną energię w takiej ilości, bo nie jest wystarczająco elastyczna. Co możemy z tym zrobić tu i teraz?

- Niestety, nie wykorzystujemy zielonej energii, a moglibyśmy mieć jej dużo więcej. To jest marnotrawstwo, bo istniejąca sieć elektroenergetyczna nie pomaga, inwestycje w nią są niewystarczające – mówi Krzysztof Jamróz, wiceprezes zarządu ZPUE S.A. i dyrektor handlowy, z którym rozmawia Jolanta Hofer.

W jaki sposób wykorzystać to, co jest?

Mając „darmową” energię ze słońca czy wiatru powinniśmy ją zmagazynować i zużyć, kiedy słońce nie świeci, a wiatr nie wieje. Zapotrzebowanie na wielkoskalowe magazyny energii wychodzi na pierwszy plan za każdym razem, kiedy źródła OZE produkują więcej energii niż jesteśmy jej w stanie zużyć. A więc po pierwsze – magazynowanie.

Po drugie – powinniśmy elastycznie korzystać z energii, podkreśla Krzysztof Jamróz i wyjaśnia, na czym to polega.

- Już wkrótce będziemy mieli elastyczne taryfy. Cena prądu będzie dostosowana do poziomu zużycia oraz do tego, czy w danym momencie jest nadmiar energii czy jej niedobór. Już teraz powinniśmy koordynować korzystanie z energii elektrycznej z momentem, kiedy jest jej nadmiar. Tym bardziej, że mamy dzisiaj możliwości, żeby na przykład sprzęty AGD zdalnie włączać, wykorzystując do tego telefon.

Warto też wykorzystać istniejące moce przyłączeniowe, których mamy na razie niedostatek. Nasz rozmówca pokazuje to na przykładzie. Farma solarna o mocy 1 MW ma przyłącze przystosowane do przesyłania mocy 1 MW. Jednak ta wielkość jest generowana tylko kilka dni w roku przez kilka godzin. Przez pozostałe dni moc jest na zdecydowanie niższym poziomie.

- Uzupełniając więc instalację PV o instalację wiatrową i magazyn energii, jesteśmy w stanie wykorzystać to przyłącze tak, by moc generowana z tego połączonego zestawu urządzeń, była na poziomie 0,9 w skali roku. Wtedy możemy produkować i zużywać tej energii zdecydowanie więcej.

Potrzebujemy wielkoskalowych magazynów energii

Gwałtownie rosną potrzeby magazynowania energii, bo do 2030 r. podwoi się liczba OZE. Magazyny energii będą pomagać w osiągnięciu Celów Europejskiego Zielonego Ładu, aby nas wszystkich w Unii zabezpieczyć energetycznie. To także droga do bezemisyjnej gospodarki. Jakie więc powinny być w najbliższym czasie podjęte działania, żeby ten segment rynku, jakim jest magazynowanie energii, mógł się rozwinąć i przyczynić się do poprawy elastyczności sieci?

Dzisiaj magazyn energii jest traktowany jako źródło wytwórcze, zaznacza wiceprezes ZPUE S.A. Tymczasem jest on tylko miejscem, w którym energia jest przechowywana przez jakiś czas. Potrzebujemy więc zmiany legislacyjnej. Ponad to producenci powinni przekonywać inwestorów do najnowszych rozwiązań, bo magazyn energii to nie tylko baterie. Kluczowym elementem jest system sterowania.

- ZPUE ma w swojej ofercie koncepcje, które mogą być swego rodzaju dużym UPS-em, czyli urządzeniem, gwarantującym poziom napięcia dla linii produkcyjnych bardzo wrażliwych na jego krótkotrwałe zaniki. Regulują poziom mocy biernej w sieci, kompensując ją. Mogą też realizować taką funkcję, jak "peak shaving", czyli ograniczenie mocy zamówionej. Inwestor zamawia w spółce dystrybucyjnej moc niższą albo nie płaci za przekroczenia w poborze energii. Tych funkcji magazyn ma dużo więcej, a zarządza nimi Energy Management System, czyli połączenie oprogramowania z automatyką sterowania.

Blackout jest możliwy

Archaiczny system energetyczny może nam sprawić „niespodzianki”, o których na co dzień nie myślimy. Jego nagła i poważna awaria, kiedy w setkach domów i mieszkań nie ma prądu, nazywa się blackout i nie jest wcale nieprawdopodobna.

- Mieliśmy już przypadki, gdzie przy awarii jednej z większych elektrowni w Polsce, ryzyko tzw. blackoutu, czyli całkowitego wyłączenia wszystkich źródeł generacyjnych było bardzo duże i tylko dzięki połączeniom transgranicznym ze Szwecją, z Niemcami, nie doszło do tego. Ale ryzyko nadal istnieje. Faktem jest też tzw. czarna niedziela, która się wydarzyła wiosną tego roku, czyli wyłączenie OZE. Energii było za dużo, ten prąd moglibyśmy mieć za darmo, a nie było takiego zapotrzebowania, jak możliwości generacji – wylicza Krzysztof Jamróz.

Niestety nie da się z godziny na godzinę wyłączyć, a potem włączyć elektrowni konwencjonalnych, aby zamiast tego wykorzystać „zieloną” energię, bo ich elastyczność jest niewielka.

Transformacja energetyczna: balast czy szansa?

Zielone sektory elektroenergetyki, takie, jak odnawialne źródła energii czy elektromobilność zyskują na popularności, bo też nie mamy innego wyjścia. Wydobycie paliw kopalnych musi zostać ograniczone. Zapytaliśmy więc naszego rozmówcę, czy transformacja energetyczna to przymus i ciężar czy szansa?

- Uważam, że każda zmiana jest szansą, tylko trzeba chcieć ją wykorzystać. Pojawia się teraz mnóstwo nowych możliwości, powstają nowe technologie. Przecież elektromobilność do niedawna nie istniała. Nie było mowy o samochodach na wodór. Tymczasem nie mamy innej szansy, bo paliwa kopalne się kończą. ZPUE wykorzystuje tę szansę i rozwija produkcję magazynów energii i stacji ładowania, a na targach w Monachium pokazaliśmy rozwiązanie będące połączeniem jednego i drugiego.

Na zbliżających się (12-14 września 2023) 36. Międzynarodowych Energetycznych Targach w Bielsku Białej ENERGETAB, jednym z ciekawych rozwiązań, jakie zaprezentuje tam ZPUE S.A. będzie stacja transformatorowa połączona z magazynem energii i stacją ładowania samochodów elektrycznych.