Transformacja energetyczna, Nord Stream 2 wśród tematów rozmów Sasina i Habecka

Transformacja energetyczna, system ETS i jego ewentualna reforma, gazociąg Nord Stream 2 były głównymi tematami piątkowych rozmów wicekanclerza Niemiec Roberta Habecka i wicepremiera, ministra aktywów Jacka Sasina.

Jak zwrócił uwagę Sasin, transformacja przed którą stoją zarówno Polska jak i Niemcy, to proces trudny, kosztowny i wymagający akceptacji społecznej. "Przedstawiłem polską sytuację, jakim wyzwaniem dla Polski jest proces transformacji i z jakimi kosztami się wiąże. To jest ważne, aby cały ten kontekst uwzględniać" - zaznaczył.

Sasin dodał, że przedstawił również polskie stanowisko, zakładające reformę systemu handlu emisjami ETS, szczególnie jeśli chodzi o dopuszczenie do rynku uprawnień instytucji finansowych. "Potrzebne są działania, aby ścieżka cenowa uprawnień do emisji stała się ścieżką przewidywalną. (...) Zależy nam, aby ze strony Niemiec uzyskać wsparcie w tej rozmowie o konieczności ustabilizowania tego systemu" - podkreślił wicepremier.

Robert Habeck przypomniał, że pieniądze z systemu ETS trafiają do poszczególnych państw i w Niemczech ten mechanizm działa dobrze, są one wydawane na pomoc firmom w transformacji. Jak oceniał, wysokie ceny uprawnień do emisji wynikają także z sytuacji geopolitycznej. "Ceny gazu poszły do góry, zaczęto wykorzystywać więcej węgla i uprawnień jest coraz mniej" - mówił. Jak dodał, OZE są rozwiązaniem tej sytuacji. Habeck przypomniał też o pracach nad unijnym węglowym podatkiem granicznym CBAM, jego zdaniem należy dokonać przeglądu równoległego funkcjonowania CBAM i ETS, i ewentualnie dopasować ETS do nowych warunków.

Niemiecki wicekanclerz podkreślał, że przed Europą wielki wysiłek, aby kontynent stał się neutralny klimatycznie, i tak poprawił swoje technologie i innowacje, aby móc konkurować z resztą świata, a problemy zawsze powinny być rozwiązywane w duchu współpracy. "Sukces transformacji zależy od rozwiązania wyzwań natury społecznej. Jeśli to się nie uda, cały projekt się nie powiedzie" - zaznaczył Habeck. "Proces ten nie może przebiegać w oderwaniu od kontekstu społecznego. Uważamy, że żaden wielki proces nie może przebiegać bez akceptacji społecznej i dlatego nacisk położyłem na kwestie obciążeń społecznych, które wiążą się np. z propozycjami pakietu Fit for 55" - dodał Sasin. Jak zaznaczył, w dalszych rozmowach o pakiecie Polska będzie wskazywać na swoją specyfikę, "sytuację, w której być może żaden inny kraj europejski się nie znajduje, wiążącą się z wielkimi kosztami". Wskazał m.in. na szacunki nakładów na budowę nowych źródeł energii, mówiące o 200 mld euro. "To kwoty przekraczające możliwości naszego państwa, ważne jest pozyskanie finansowania zewnętrznego, liczę na zrozumienie i wsparcie ze strony Niemiec" - podkreślał.

Rozmowy dotyczyły także gazociągu Nord Stream 2. "Inwestycja ta budzi w Polsce niezmiennie duży niepokój" - zaznaczył wicepremier Sasin, podkreślając, że z "wielką satysfakcją" odnotował stanowisko wicekanclerza, który podziela pogląd, że ta inwestycja nie może być rozpatrywana tylko w aspektach ekonomicznych, ale musi być brana pod uwagę kwestia polityczna i bezpieczeństwa energetycznego. "Zgodziliśmy się, co do tego, że właśnie w ten sposób powinniśmy oceniać tę inwestycję, w kontekście jej przyszłego funkcjonowania albo dopuszczenia do jej przyszłego funkcjonowania" - mówił Jacek Sasin. Wyraził nadzieję, że właśnie taki pogląd zacznie dominować w niemieckim rządzie.

Rober Habeck oświadczył z kolei, że geopolityka będzie miała wpływ na to, czy będzie zezwolenie na eksploatację Nord Stream 2. "W obecnej sytuacji postawiona na ostrzu noża sytuacja geopolityczna nie może być absolutnie bez znaczenia, jeśli chodzi o eksploatację tej nitki gazociągu" - podkreślił. Jacek Sasin przypominał, że Polska konsekwentnie prowadzi politykę dywersyfikacji i uniezależniania się od gazu z Rosji. Wicekanclerz Niemiec wskazywał natomiast, że jego kraj zdecydował się na wymagającą drogę na uniezależnienie się od importu energii, poprzez źródła odnawialne, uzupełniane gazem i wodorem. Im wyższy udział OZE, tym wyższe bezpieczeństwo energetyczne, zyskujemy jeśli chodzi o innowacje i ceny - tłumaczył.

Jak zaznaczył Habeck, niemiecka droga jest inna niż polska czy francuska, stawiające na energię jądrową. "Absolutnie nie chcemy nikogo pouczać, ale spotkajmy się w roku 2030 r. i zobaczmy, kto będzie miał bardziej konkurencyjne ceny energii" - stwierdził.