Transformacja energetyczna w Polsce? Będzie bardzo ciężko

Polska nie jest gotowa do transformacji energetycznej. Poziom gotowości do tego procesu jest jednym z najniższych w Europie – wynika z raportu firmy Eaton.

Cały czas pozostaje wiele do poprawy w obszarze technik zapewniających elastyczność sieci.

Dużo do zrobienia jest też w zakresie wsparcia społeczno-politycznego.

Pod względem dostępności rynku energetycznego wypadamy lepiej niż Wielka Brytania, Niemcy czy Francja.

Raport na temat gotowości europejskich rynków energii do transformacji energetycznej od 2019 roku przygotowuje stowarzyszenie Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA) we współpracy z firmą Eaton. W tym roku wskaźnikiem Energy Transition Readiness Index (ETRI) po raz pierwszy objęto również Polskę.

W pięciostopniowej skali Polska otrzymała ogólną ocenę 3, podobnie jak Niemcy, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Najlepiej wypadła Finlandia, która uzyskała najwyższą możliwą ocenę – 5.

Polski rynek jest otwarty na inwestycje, ale tylko w teorii

Jak wskazuje raport, rynek energetyczny w Polsce jest otwarty na inwestycje. Jego dostępność oceniono na 4 (w pięciostopniowej skali), podobnie jak w przypadku Norwegii, Holandii czy Szwecji. To wynik wyraźnie lepszy niż w przypadku Niemiec, wypadamy też korzystniej niż Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Hiszpania czy Włochy.

Polskę pozytywnie oceniono pod kątem rozwiązań regulacyjnych i zasad rynkowych. Rynek jest przejrzysty pod kątem zawieranych umów i wielkości obrotu, jednak, jak wskazuje badanie, jego otwartość na rozwiązania elastycznej sieci to głównie teoria, związana z koniecznością realizowania polityki klimatycznej UE.

Polski rynek energetyczny stanowi barierę dla inwestycji w OZE

Polska jest mniej skuteczna w zachęcaniu do przyjmowania mechanizmów zapewniających elastyczność sieci. Rynek energetyczny stanowi barierę dla inwestycji w OZE, ponieważ jest złożony, wolno się zmienia i dominują na nim zasiedziałe podmioty. Źródła odnawialne są też nadal mniej konkurencyjne niż źródła konwencjonalne.

Polityka i regulacje dotyczące transformacji są na wczesnym etapie rozwoju i wdrażania, dlatego inwestycje są obarczone wysokim ryzykiem i mało atrakcyjne.

Badani przedstawiciele branży energetycznej jako kluczowe wskazują reformy polityczne, które usuną bariery inwestycyjne w dostępie do sieci, pomiarach, zasadach funkcjonowania rynku czy systemach IT oraz zwiększą przewidywalność rynku.

Jak wskazuje Mariusz Hudyga, product manager w firmie Eaton, każdy inwestor szuka rozwiązania, które przyniesie mu największą sprawność instalacji, a co za tym idzie, największy zysk.

- Trzeba pamiętać, że jesteśmy porównywani m.in. z krajami z południa Europy, gdzie nasłonecznienie jest zdecydowanie większe, a także z krajami skandynawskimi o bardzo dobrych warunkach hydrologicznych. W Europie Północno-Zachodniej cała linia brzegowa jest wyeksponowana na ruchy mas powietrza znad Morza Północnego czy Oceanu Atlantyckiego, co znacząco zwiększa możliwości generowania mocy z OZE. Żeby zwiększać atrakcyjność Polski dla inwestorów przede wszystkim należy rozwijać infrastrukturę energetyczną i przystosowywać ją do coraz większej liczby źródeł rozproszonych - wyjaśnia Mariusz Hudyga.